El drama de dos jubilados y un posible pacto suicida: deudas, un alquiler impagable y jubilaciones mínimas
Jorge Horacio Ortiz fue hallado muerto y su esposa Mabel permanece con vida. Una carta y las dificultades para afrontar el alquiler son claves en la causa.
La Justicia de Cipolletti, Río Negro, investiga como principal hipótesis un posible pacto suicida detrás del dramático episodio que terminó con Jorge Horacio Ortiz muerto y su esposa, Mabel, hospitalizada en delicado estado. Una carta encontrada en el departamento expuso los problemas económicos que atravesaba el matrimonio.
El matrimonio fue encontrado en un departamento de la calle Río Santiago, entre San Martín y Rodolfo Walsh, luego de que vecinos alertaran que hacía días que no veían a Ortiz y que percibían olores provenientes de la vivienda. Cuando la Policía ingresó, encontró al jubilado muerto y a Mabel todavía con vida, después de haber permanecido más de dos días en el lugar.
Una carta, pieza clave de la investigación
Dentro del domicilio, los investigadores secuestraron una carta en la que la pareja hacía referencia a sus dificultades económicas y a una decisión autolesiva. La declaración espontánea de Mabel coincidió con aspectos del contenido de esa nota, mientras que hasta el momento no surgieron indicios sobre la intervención de terceras personas.
El aumento del alquiler y las dificultades económicas
De acuerdo con la información incorporada a la causa, ambos percibían jubilaciones mínimas cercanas a los $600.000 por persona y pagaban alrededor de $600.000 mensuales de alquiler, además de afrontar medicamentos, alimentos y otros gastos cotidianos.
La situación habría empeorado ante las condiciones planteadas para renovar el contrato. Según los datos reunidos, el alquiler pasaría de unos $600.000 a más de $1.000.000, mientras que la pareja también debía disponer de aproximadamente $3.000.000 para afrontar los pagos correspondientes a la renovación. La imposibilidad de reunir ese dinero aparece entre los problemas mencionados y es uno de los factores que analiza la Justicia.
Qué falta determinar en la causa
La autopsia preliminar realizada a Ortiz no detectó lesiones externas ni signos de violencia. Ahora, los investigadores aguardan los resultados de los estudios toxicológicos para establecer con precisión la causa de la muerte y avanzar sobre las circunstancias en las que ocurrió el episodio.
Mabel fue trasladada al hospital de Cipolletti, donde continúa con vida y permanece bajo tratamiento en el área de Salud Mental. Mientras sigue su evolución, la Justicia intenta determinar si existió efectivamente un acuerdo previo entre ambos. Por el momento, la carta encontrada en el departamento, la situación económica del matrimonio y las dificultades para renovar el alquiler constituyen los principales elementos de la investigación.