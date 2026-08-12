El drama de dos jubilados y un posible pacto suicida: deudas, un alquiler impagable y jubilaciones mínimas

Jorge Horacio Ortiz fue hallado muerto y su esposa Mabel permanece con vida. Una carta y las dificultades para afrontar el alquiler son claves en la causa.

La Justicia de Cipolletti, Río Negro, investiga como principal hipótesis un posible pacto suicida detrás del dramático episodio que terminó con Jorge Horacio Ortiz muerto y su esposa, Mabel, hospitalizada en delicado estado. Una carta encontrada en el departamento expuso los problemas económicos que atravesaba el matrimonio.

El matrimonio fue encontrado en un departamento de la calle Río Santiago, entre San Martín y Rodolfo Walsh, luego de que vecinos alertaran que hacía días que no veían a Ortiz y que percibían olores provenientes de la vivienda. Cuando la Policía ingresó, encontró al jubilado muerto y a Mabel todavía con vida, después de haber permanecido más de dos días en el lugar.

La señora se encuentra hospitalizada en grave estado en el hospital de Cipolletti. Una carta, pieza clave de la investigación Dentro del domicilio, los investigadores secuestraron una carta en la que la pareja hacía referencia a sus dificultades económicas y a una decisión autolesiva. La declaración espontánea de Mabel coincidió con aspectos del contenido de esa nota, mientras que hasta el momento no surgieron indicios sobre la intervención de terceras personas.

El aumento del alquiler y las dificultades económicas De acuerdo con la información incorporada a la causa, ambos percibían jubilaciones mínimas cercanas a los $600.000 por persona y pagaban alrededor de $600.000 mensuales de alquiler, además de afrontar medicamentos, alimentos y otros gastos cotidianos.

La situación habría empeorado ante las condiciones planteadas para renovar el contrato. Según los datos reunidos, el alquiler pasaría de unos $600.000 a más de $1.000.000, mientras que la pareja también debía disponer de aproximadamente $3.000.000 para afrontar los pagos correspondientes a la renovación. La imposibilidad de reunir ese dinero aparece entre los problemas mencionados y es uno de los factores que analiza la Justicia.