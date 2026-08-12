Retuvieron ocho motos por graves infracciones durante controles en distintos puntos de Mendoza
Las maniobras se realizaron en distintos puntos del Gran Mendoza. Las motos retenidas, tenían falta de licencia, seguro y medidas de seguridad.
Ocho motos fueron retenidas durante distintos controles realizados en Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras y Luján de Cuyo, luego de que sus conductores fueran detectados circulando con distintas infracciones a la normativa vial. Los procedimientos surgieron, en algunos casos, a partir de reclamos de vecinos por maniobras riesgosas.
Las intervenciones fueron realizadas por personal de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) junto con agentes municipales, en el marco de los operativos preventivos que se desarrollan dentro del Plan Integral de Seguridad Vial. Entre las irregularidades detectadas se encontraron falta de licencia de conducir, seguro obligatorio, documentación y elementos de seguridad.
Las motos retenidas y las infracciones detectadas
En Godoy Cruz, uno de los procedimientos se concretó en la intersección de calle Olmo Zárate y Lorenzo Soler, donde los efectivos retuvieron una Zanella RX 150 cc. Durante la inspección se detectaron faltas relacionadas con la documentación y las condiciones de seguridad exigidas para circular.
También en ese departamento, pero en el interior del barrio Sol y Esperanza, fue retenida una Zanella ZE 110 cc luego de que los uniformados constataran varias infracciones.
En Las Heras, los controles realizados dentro del Parque de la Niñez terminaron con la retención de tres motocicletas: una Honda Blitz, una Motomel 110 y una Mondial LD110S. En los tres casos, los conductores circulaban sin licencia de conducir, seguro obligatorio y tarjeta identificatoria de los rodados.
Otro de los procedimientos se realizó en y calle Pedro Molina Sarmiento, Guaymallén. Allí, los efectivos detectaron una Maverick Street 150 cc que circulaba sin luces delanteras ni traseras. Al detenerla y revisar sus condiciones, también advirtieron que no contaba con espejos retrovisores, por lo que se dispuso su retención.
En Luján de Cuyo, sobre calle Darragueira, los agentes interceptaron una Kawasaki Z1000 de color verde. El conductor no tenía licencia de conducir y la motocicleta presentaba una irregularidad en el sistema de escape, ya que no contaba con el correspondiente dispositivo de silenciamiento.
Finalmente, en Potrerillos y Padre Llorens, Capital, fue retenida una Gilera Smash 110 cc que circulaba sin dominio colocado. Además, durante el procedimiento se constató la falta de documentación y de distintos elementos obligatorios de seguridad.
Los controles forman parte del Plan Integral de Seguridad Vial, que contempla el despliegue preventivo en distintos sectores del Gran Mendoza y busca detectar infracciones antes de que puedan derivar en situaciones de mayor riesgo. La estrategia apunta a mejorar las condiciones de circulación y reducir conductas que puedan poner en peligro a motociclistas, conductores, peatones y otros usuarios de la vía pública.