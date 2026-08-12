Retuvieron ocho motos por graves infracciones durante controles en distintos puntos de Mendoza

Las maniobras se realizaron en distintos puntos del Gran Mendoza. Las motos retenidas, tenían falta de licencia, seguro y medidas de seguridad.

Ocho motos fueron retenidas durante distintos controles realizados en Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras y Luján de Cuyo, luego de que sus conductores fueran detectados circulando con distintas infracciones a la normativa vial. Los procedimientos surgieron, en algunos casos, a partir de reclamos de vecinos por maniobras riesgosas.

Las intervenciones fueron realizadas por personal de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) junto con agentes municipales, en el marco de los operativos preventivos que se desarrollan dentro del Plan Integral de Seguridad Vial. Entre las irregularidades detectadas se encontraron falta de licencia de conducir, seguro obligatorio, documentación y elementos de seguridad.

Las motos retenidas y las infracciones detectadas En Godoy Cruz, uno de los procedimientos se concretó en la intersección de calle Olmo Zárate y Lorenzo Soler, donde los efectivos retuvieron una Zanella RX 150 cc. Durante la inspección se detectaron faltas relacionadas con la documentación y las condiciones de seguridad exigidas para circular.

Motocicleta Zanella RX 150 cc retenida por falta de documentación y por circular sin las condiciones de seguridad exigidas. También en ese departamento, pero en el interior del barrio Sol y Esperanza, fue retenida una Zanella ZE 110 cc luego de que los uniformados constataran varias infracciones.

En Las Heras, los controles realizados dentro del Parque de la Niñez terminaron con la retención de tres motocicletas: una Honda Blitz, una Motomel 110 y una Mondial LD110S. En los tres casos, los conductores circulaban sin licencia de conducir, seguro obligatorio y tarjeta identificatoria de los rodados.