Pity Álvarez frente a los jueces: qué pena podría recibir tras el crimen de 2018

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados se sienta este lunes en el banquillo de los acusados por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018.

De ser hallado culpable del delito de homicidio simple, el músico podría enfrentar una condena de entre 8 y 25 años de prisión.

Tras años de idas y vueltas judiciales, el juicio oral y público contra Cristian "Pity" Álvarez comenzará este lunes a las 10 en los tribunales porteños. El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados será juzgado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré del barrio porteño de Villa Lugano.

La jornada inicial llega luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) N° 29 rechazara el último recurso de la defensa para frenar el proceso, ratificando la aptitud cognitiva del músico para enfrentar las audiencias.

El rechazo a la suspensión y los informes médicos La defensa del músico intentó suspender el inicio del debate al argumentar la existencia de recursos pendientes bajo el artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación. Sin embargo, los jueces respaldaron la postura de la fiscalía encabezada por Sandro Abraldes y confirmaron el inicio de las sesiones.

Para sostener la realización del juicio, los magistrados respaldaron su decisión en los siguientes puntos clave:

Capacidad cognitiva: los informes del Cuerpo Médico Forense determinaron que Álvarez dispone de las facultades mentales necesarias para afrontar el proceso penal.

Apariciones públicas: el fiscal Abraldes remarcó que la participación en el juicio no representa un riesgo para la salud del imputado, considerando sus recientes apariciones en entrevistas y recitales.

Garantía de derechos: el tribunal garantizó que el debate es el ámbito institucional donde todas las partes podrán presentar evidencias y ejercer plenamente sus facultades. Las claves de la causa y la pena que podría recibir El expediente principal reconstruye los hechos ocurridos en la madrugada del 12 de julio de 2018. Tras una discusión en el barrio Samoré, Álvarez extrajo una pistola calibre 6.35 del bolsillo de su campera y le disparó en la cabeza a Díaz. Con la víctima ya en el suelo, le efectuó tres disparos más en la misma zona antes de darse a la fuga.