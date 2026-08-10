Comienza el juicio a Cristian "Pity" Álvarez por el crimen de 2018: podría tener una pena de hasta 25 años de prisión
Tras años de idas y vueltas judiciales, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados se sienta hoy en el banquillo de los acusados.
Tras años de idas y vueltas judiciales, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados se sienta hoy en el banquillo de los acusados.
El juicio oral y público contra Cristian "Pity" Álvarez iniciará este lunes en la Ciudad de Buenos Aires. El reconocido músico responderá ante la Justicia por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, cometido en julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en el barrio porteño de Villa Lugano.
Durante la jornada inaugural se realizará la lectura formal de las acusaciones y la apertura del debate, en un proceso que contempla 11 audiencias y la declaración de unos 70 testigos a lo largo de los próximos dos meses.