Comienza el juicio a Cristian "Pity" Álvarez por el crimen de 2018: podría tener una pena de hasta 25 años de prisión

Cómo se llegó al juicio oral: el rechazo a los planteos de la defensa

La llegada a esta instancia de debate no estuvo exenta de fricciones judiciales. En las vísperas del inicio del juicio, la defensa técnica del músico presentó un recurso para suspender las audiencias argumentando la existencia de planteos pendientes de resolución bajo el artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación.

Pity Alvarez junto a su víctima, Cristian Diaz. N/A

Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) N° 29 rechazó el pedido de postergación y ratificó el comienzo de las sesiones en la fecha prevista, alineándose con el dictamen de la fiscalía. Los jueces fundamentaron su decisión en los peritajes del Cuerpo Médico Forense que confirmaron que el imputado cuenta con la reserva cognitiva necesaria para comprender el proceso y ejercer sus garantías de defensa.

Asimismo, el fiscal Sandro Abraldes hizo hincapié en que la participación en las audiencias no representa una actividad riesgosa para Álvarez, tomando en consideración sus recientes reapariciones públicas en entrevistas y eventos musicales.