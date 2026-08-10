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La acusación detalla que Álvarez efectuó un primer disparo a corta distancia directamente a la cabeza de la víctima.&nbsp;
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Comienza el juicio a Cristian "Pity" Álvarez por el crimen de 2018: podría tener una pena de hasta 25 años de prisión

Tras años de idas y vueltas judiciales, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados se sienta hoy en el banquillo de los acusados.

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Durante la jornada inaugural se realizará la lectura formal de las acusaciones y la apertura del debate, en un proceso que contempla 11 audiencias y la declaración de unos 70 testigos a lo largo de los próximos dos meses.

Fernando Burlando: "Esperamos que haya una sentencia ejemplar"

El abogado de la familia de la víctima habló con los medios minutos antes del inicio del juicio. "Es un juicio muy esperado. Hay toda una familia que espera realmente que la Justicia ponga las cosas en equilibrio. Para nosotros el hecho, la responsabilidad y la culpabilidad está muy clara. Esperamos que haya una sentencia ejemplar", expresó Burlando este lunes.

Al ser consultado por si el músico fue consciente de sus actos, el letrado sentenció: "Sin lugar a dudas. Es imputable. Lo que se argumentó es una cuestión sobreviniente, no del momento del hecho, sino, después".

Cómo se llegó al juicio oral: el rechazo a los planteos de la defensa

La llegada a esta instancia de debate no estuvo exenta de fricciones judiciales. En las vísperas del inicio del juicio, la defensa técnica del músico presentó un recurso para suspender las audiencias argumentando la existencia de planteos pendientes de resolución bajo el artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación.

Pity Alvarez junto a su víctima, Cristian Diaz.

Pity Alvarez junto a su víctima, Cristian Diaz.

Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) N° 29 rechazó el pedido de postergación y ratificó el comienzo de las sesiones en la fecha prevista, alineándose con el dictamen de la fiscalía. Los jueces fundamentaron su decisión en los peritajes del Cuerpo Médico Forense que confirmaron que el imputado cuenta con la reserva cognitiva necesaria para comprender el proceso y ejercer sus garantías de defensa.

Asimismo, el fiscal Sandro Abraldes hizo hincapié en que la participación en las audiencias no representa una actividad riesgosa para Álvarez, tomando en consideración sus recientes reapariciones públicas en entrevistas y eventos musicales.

Qué pena podría recibir el "Pity" Álvarez tras el crimen de 2018

De ser hallado culpable del delito de homicidio simple al cierre del proceso a fines de septiembre, el músico podría enfrentar una condena de entre 8 y 25 años de prisión.

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Cómo fue el crimen de Villa Lugano que llevó a "Pity" Álvarez al juicio oral por homicidio: "Lo maté porque era entre él o yo"

Aunque la hija de la víctima aclaró en reiteradas oportunidades que el "Pity" y Cristian no eran amigos, la investigación judicial determinó que existía un rencor previo originado en un contexto de consumo de drogas. Tiempo atrás, Díaz se había ofrecido a acompañar al exlíder de Intoxicados a la Villa 1-11-14 para comprar estupefacientes. En ese trayecto, el "Gringo" desapareció con la mochila del músico, quien luego denunció el robo de sus pertenencias y culpó directamente a su vecino.

Esa diferencia no resuelta desencadenó el desenlace fatal. Eran cerca de las 1.30 de la mañana cuando Álvarez salió de la Torre 12 B acompañado por su amiga Agustina Inbernoz. A unos 50 metros, Díaz conversaba con su amigo Carlos Ulises Stiempcich. Al notar la presencia del músico, el "Gringo" se le acercó para recriminarle el estigma: “Vos sabés quién soy, te acordás de mí, te acordás cuando yo te llevé a la villa, vos dijiste que te faltaban cosas en la mochila y yo no soy rastrero”, le dijo Díaz.

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