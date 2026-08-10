Robaron 12 cubiertas, las ocultaron en un tacho y fueron detenidos en Guaymallén

Los malvivientes fueron detenidos en Guaymallén luego de retirar 12 cubiertas de un comercio y ocultarlas en un tacho de basura.

Dos hombres de 29 y 27 años fueron detenidos durante la noche del lunes en Guaymallén, luego de que fueran señalados por retirar cubiertas de un mercado y esconderlas en un tacho de basura. Los sospechosos fueron identificados por efectivos tras haber escondido los elementos robados.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 23 en la zona de calle Perú y Tafí Viejo, donde un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre la presencia de dos hombres que estarían sacando cubiertas de un comercio.

Robaron 12 cubiertas A partir del aviso, se realizó un patrullaje por los alrededores y los sospechosos fueron encontrados en la vía pública. Durante el procedimiento se logró recuperar las 12 cubiertas que habían sido retiradas del lugar por los malvivientes

Posteriormente, los efectivos verificaron el comercio señalado y constataron que no presentaba daños visibles.