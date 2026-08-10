Lo soprendieron manipulando un medidor de gas, escapó y fue detenido tras una persecución

El hombre escapó luego de ser descubierto y fue detenido tras una persecución. Llevaba un cuchillo y dos caños de cobre entre sus pertenencias.

El sospechoso fue detenido a pocos metros del lugar, luego de ser sorprendido cuando intentaba sustraer el medidor.

Un hombre de 28 años fue detenido durante la madrugada en Godoy Cruz, luego de que fuera sorprendido cuando intentaba sustraer un medidor de gas de una vivienda. el sospechoso intentó escapar pero fue detenido a pocos metros tras una persecución.

De acuerdo con información policial, el episodio ocurrió a las 3 en calle Figueroa Alcorta al 200, luego de que un llamado alertara sobre un sujeto que estaría intentando llevarse un medidor de gas de un domicilio.

Fue detenido tras una persecución la víctima relató, que había observado al sospechoso manipulando el medidor y le pidió que dejara de hacerlo. Ante el reclamo, el hombre escapó del lugar y fue seguido hasta la zona de calle Figueroa Alcorta y Vértiz.

Hasta ese lugar llegaron los efectivos y lograron interceptarlo. Durante la requisa le encontraron un cuchillo tipo Tramontina de unos 20 centímetros y dos caños de cobre de aproximadamente 40 centímetros.

Por disposición de la Oficina Fiscal Godoy Cruz, el detenido fue trasladado a la sede de Estrada, donde quedó a disposición de la Justicia.