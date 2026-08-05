Se separó una de las periodistas más famosas del país y revelaron los detalles

Juan Etchegoyen sorprendió al revelar una nueva ruptura en el mundo del espectáculo y aseguró que la información estaba confirmada. La información fue dada a conocer en Mitre Live, donde el conductor eligió presentar la noticia con un enigmático.

"Quiero abrir el programa de hoy en esta vuelta al aire de este programa con una separación de la que hablarán todos. Ella es la famosa de la pareja, es una conductora de la televisión argentina", empezó diciendo el periodista.

Esto fue lo que dijo Juan Etchegoyen en Mitre Live Marcela Tauro y Leopoldo Arancibia se separaron. Captura de pantalla Youtube Radio Mitre. "Ella tomó la decisión de dejarlo a él aunque según me he enterado siguen en conversación porque han terminado bien. La ruptura está confirmada, no es un rumor", detalló el comunicador.

Fue entonces cuando reveló: "En mis vacaciones me llegó el dato y ahora que estoy de vuelta voy a contar esta separación. Marcela Tauro está separada. Esto pasó hace algunas semanas pero lo estoy contando ahora".

Al profundizar en el tema, sostuvo que la conductora de Infama ya no está en pareja con Leopoldo Arancibia y aclaró que la decisión no estuvo relacionada con un conflicto puntual. "No pasó nada grave, solo que estaban en tiempos distintos", aseguró Etchegoyen.