Confirman que una expareja muy querida se reconcilió tras una inesperada separación: quiénes son

Pepe Ochoa, panelista de LAM, confirmó en su programa de streaming que una expareja decidió apostar nuevamente al amor y se reconciliaron.

En la mañana del miércoles revelaron que una conocida y famosa expareja decidió darse una nueva oportunidad. Fue Pepe Ochoa quien en su programa de streaming que se emite por Bondi Live lanzó la bomba y compartió la charla que tuvo con uno de los protagonistas.

Se trata de dos famosos que se conocieron realizando un programa juntos y el flechazo fue de inmediato. Por ciertas diferencias en el medio, ambos se distanciaron y ahora decidieron volver a intentarlo.

Los protagonistas de esta reconciliación son nada más y nada menos que Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: "Marcelo Tinelli y Milett están reconciliados. Hablé ayer con Marcelo Tinelli", sentenció el conductor de "El Ejercito de la Mañana".

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, la expareja que volvió a apostar al amor El panelista de LAM confirmó que le preguntó sobre esto al comunicador y decidió leer la respuesta: "Lo único que te puedo decir es que hoy estamos muy bien". De esta manera, el conductor oficializó nuevamente que está con la modelo.