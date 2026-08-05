Confirman que una expareja muy querida se reconcilió tras una inesperada separación: quiénes son
Pepe Ochoa, panelista de LAM, confirmó en su programa de streaming que una expareja decidió apostar nuevamente al amor y se reconciliaron.
En la mañana del miércoles revelaron que una conocida y famosa expareja decidió darse una nueva oportunidad. Fue Pepe Ochoa quien en su programa de streaming que se emite por Bondi Live lanzó la bomba y compartió la charla que tuvo con uno de los protagonistas.
Se trata de dos famosos que se conocieron realizando un programa juntos y el flechazo fue de inmediato. Por ciertas diferencias en el medio, ambos se distanciaron y ahora decidieron volver a intentarlo.
Los protagonistas de esta reconciliación son nada más y nada menos que Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: "Marcelo Tinelli y Milett están reconciliados. Hablé ayer con Marcelo Tinelli", sentenció el conductor de "El Ejercito de la Mañana".
Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, la expareja que volvió a apostar al amor
El panelista de LAM confirmó que le preguntó sobre esto al comunicador y decidió leer la respuesta: "Lo único que te puedo decir es que hoy estamos muy bien". De esta manera, el conductor oficializó nuevamente que está con la modelo.
Días atrás se volvió viral un comentario que Tinelli le escribió a Milett en una de sus publicaciones: "Bueno, bueno, bueno. Estás muy hermosa", expresó junto a un corazón prendido fuego.