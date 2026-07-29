Lizy Tagliani dio detalles de su victoria judicial contra Viviana Canosa y evalúa otra demanda

La conductora habló sobre su futuro laboral y actualizó el estado de la batalla legal que mantiene con la periodista.

En un reciente ida y vuelta con Bondi Live, Lizy Tagliani se refirió a sus próximos proyectos profesionales y brindó información actualizada sobre el avance de la causa judicial que inició contra la periodista Viviana Canosa y el panelista Lucas Bertero. Con un tono sereno, la conductora confirmó que la primera etapa del conflicto legal ya llegó a su fin y adelantó cuáles serán los próximos pasos de su equipo de abogados en la Justicia.

Los detalles de la causa Al ser consultada sobre su situación judicial, Tagliani detalló que la instancia de la querella contra ambos comunicadores ya se encuentra cerrada. La actriz explicó: "Bertero ha pedido disculpas y Canosa pagó la multa". Sin embargo, el conflicto no concluye allí. Lizy confirmó que ahora el proceso continuará por la vía civil y que, además, se encuentran evaluando la posibilidad de iniciar una nueva querella, esta vez por el delito de falsa denuncia.

El origen de este enfrentamiento legal se remonta a una serie de polémicas declaraciones realizadas por Viviana Canosa hace un año atrás. En aquella oportunidad, la periodista lanzó una fuerte acusación pública en la que involucró no solo a Lizy Tagliani, sino también a otras reconocidas figuras, como Marley, Florencia Peña y Damián Betular. En su descargo mediático, Canosa vinculó los nombres de estos conductores con cuestiones referidas a la trata de personas, una acusación de extrema gravedad que cruzó todos los límites y motivó la inmediata reacción judicial de Tagliani para resguardar su imagen y en aquel entonces, el proceso de adopción de su hijo.

Viviana Canosa arremetió contra la humorista en abril de 2025. Foto: Captura de video El Trece / captura de video Telefe Lizy Tagliani y su futuro laboral Dejando de lado el plano judicial, Lizy también aprovechó la charla para proyectar su agenda laboral de cara a los próximos años, mencionando planes hasta el 2027. La actriz adelantó que en septiembre retomará su actividad teatral y que actualmente tiene en carpeta dos proyectos televisivos y una propuesta para plataformas de streaming.