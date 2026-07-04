Karina Jelinek cumplió su promesa más sexy y Lizy Tagliani estalló tras el pase a octavos del Mundial 2026
Tras el dramático tiempo suplementario que sufrió el equipo de Lionel Scaloni, la modelo compartió una imagen muy comentada en su perfil.
El sufrido triunfo de la Selección Argentina por 3 a 2 ante Cabo Verde en el Mundial 2026 no solo paralizó al país durante el tiempo suplementario, sino que también desató una ola de llamativos festejos en el ambiente del espectáculo. La tremenda tensión del partido llevó a que miles de hinchas realizaran promesas a cambio de la clasificación.
Una de las figuras que cumplió con su palabra de manera inmediata fue Karina Jelinek. Ante su millón y medio de seguidores en Instagram, la modelo se fotografió frente al espejo exhibiendo el resultado de su jugada apuesta.
La influencer posó vistiendo únicamente un corpiño negro de encaje mientras sostenía con una de sus manos un buzo a rayas. En la parte inferior de la postal, Jelinek dejó un mensaje contundente para su comunidad: “Cumplido, me saqué el buzo como pidieron porque ganamos”.
El gracioso posteo de Lizy Tagliani tras el triunfo de la Selección
Por otro lado, los famosos recurrieron a las plataformas digitales para expresar el desahogo colectivo tras los 120 minutos de dramatismo. Entre los testimonios más virales estuvo el de Lizy Tagliani, quien presenció el encuentro en la cancha.
Al salir del estadio, la conductora grabó un video desde el estacionamiento con la camiseta puesta y una vincha albiceleste. Fiel a su estilo humorístico, Tagliani resumió los nervios generales con una frase desopilante que hizo estallar a los usuarios: “Me había olvidado que era tra...va hasta que Cabo Verde me tuvo con los huevos en la garganta. Vamooooo Argentina”.