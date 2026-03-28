Karina Jelinek celebró sus 45 con un look que se robó la noche

Todos los detalles de la fiesta de cumpleaños de Karina Jelinek, quien celebró sus 45 con un look impactante. ¡Mirá!

Karina Jelinek celebró el jueves a la noche sus 45 años en un bar de Palermo. El espacio fue transformado para la ocasión con un fondo de flores rosas y un letrero de neón con las iniciales "KJ", un escenario visual que marcó el tono de una velada íntima pero también espectacular, donde los invitados se sumaron desde temprano a un clima distendido.

Como anfitriona, Karina se mostró con un look total black que fue pura sensualidad. Apostó por un corset con sectores translúcidos, una falda irregular con frunces y bucaneras de gamuza. A esto, le sumó unas medias con encaje, una campera de cuero corta y una cartera rígida. El beauty look acompañó esa estética nocturna con sombras metalizadas, máscara de pestañas y labios nude, mientras que el pelo se llevó lacio, con la raya al medio y las puntas levemente onduladas.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la presencia de Flor Parise, con quien Karina Jelinek se mostró cómplice y cercana. Flor lució un minivestido negro de encaje translúcido con hombreras y mangas tres cuartos, dejando ver su lencería blanca, combinando con botas de cuero de caña alta.

Entre los invitados también se destacaron Evangelina Anderson, Majo Martino y Fabián Medina Flores, en una noche donde la moda funcionó como punto de encuentro y expresión colectiva.