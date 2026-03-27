Marta Fort apostó a un look de corset y arrasó en su salida nocturna

El corset y la minifalda se convirtieron en el combo estrella para la salida noctura de Marta Fort. ¡Mirá la foto de su look!

Marta Fort, con solo 22 años ya se ganó un lugar propio como it girl, y cada publicación en Instagram es solo una pieza más dentro del rompecabezas fashion que viene armando en sus redes.

En una de sus últimas salidas nocturnas, compartida en historias, la hija de Ricardo Fort apostó por un total black que consistió en un corset negro escotado, con botones delanteros que acentuaron la estructura de la prenda, el cual combinó con una minifalda al tono.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue su cambio en el cabello, realizado días antes en el salón de Cristian Rey, su estilista de confianza. Dejó atrás el rubio intenso que la acompañó durante años para inclinarse por un rubio cálido con tonos marrones. Para esta salida, llevó el pelo suelto, lacio y con una caída natural que contrastó con la estructura del corset.

El beauty look completó con un maquillaje glam que la hizo lucir con las cejas delineadas, las pestañas arqueadas, iluminador en los puntos altos del rostro, rubor y unos labios con gloss que terminaron de definir la propuesta.