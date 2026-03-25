Nicole Neumann y un look que cruzó todos los límites

No te pierdas todos los detalles del look deportivo de Nicole Neumann que casi rompe la censura. ¡Mirá!

Nicole Neumann construyó una carrera que la posicionó como una de las modelos más reconocidas del país, pero su relación con la ropa siempre fue mucho más que algo funcional. A lo largo de los años, supo leer las tendencias, hacerlas propias y traducirlas en una impronta personal que se mantuvo coherente, combinando texturas, colores y siluetas.

En esta oportunidad, el foco estuvo en un outfit deportivo que se alejó del registro clásico para meterse en un terreno mucho más arriesgado. La base partió de un conjunto de satén en tono champagne, con un pantalón de silueta amplia y caída fluida. La parte superior replicó la misma lógica y constó de una campera liviana, con cierre frontal, llevada abierta y caída sobre los hombros, dejando ver lo que había debajo.

El escote pronunciado fue lo que se llevó toda la atención, dejando gran parte de la piel al descubierto y llevando la estética sporty hacia un lugar más provocador, casi rozando el límite de lo que suele verse en los códigos tradicionales.

Ese tipo de prendas, suelen apoyarse en materiales que acompañan el cuerpo, logrando como resultado un efecto visual que mezcla dinamismo con sensualidad, y en Nicole esa combinación terminó de conformar un look que, claramente, no pasó por desapercibido.