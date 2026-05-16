El deslumbrante look de Kate Middleton que la conectó con Lady Di

Mirá cómo el último look de Kate Middleton en Italia rinde homenaje al estilo de Lady Di. No te pierdas las fotos en la nota.

Durante la segunda jornada de su viaje a Italia, el primer desplazamiento internacional de la princesa de Gales en cuatro años), Kate Middleton optó esta vez por un look de estilo romántico en tono beige que puso de manifiesto su lado más sencillo y que, además, la conecta directamente con Lady Di, su suegra fallecida y eterna referente de estilo.

En pocas palabras Homenaje de estilo: El último look de Kate Middleton en Italia evoca la moda de Lady Di, especialmente a través de una falda plisada.

El último look de Kate Middleton en Italia evoca la moda de Lady Di, especialmente a través de una falda plisada. Conjunto destacado: La princesa de Gales lució un conjunto primaveral en tono beige compuesto por un top de punto, una americana texturizada y una falda midi plisada.

La princesa de Gales lució un conjunto primaveral en tono beige compuesto por un top de punto, una americana texturizada y una falda midi plisada. Accesorios clave: Completó su atuendo con bailarinas bicolor, un reloj Cartier y joyería discreta con amatistas verdes.

Completó su atuendo con bailarinas bicolor, un reloj Cartier y joyería discreta con amatistas verdes. Legado de moda: La falda plisada, una pieza recurrente en el estilo de Kate Middleton, también fue un ícono del armario de Lady Di en los años 80. Resumen generado por Thinkindot AI

La propuesta primaveral estaba formada por un sencillo top de punto en color crudo, una americana estructurada de tejido con textura y raya diplomática de la firma Blazé Milano, y una falda midi plisada en un tono muy similar que se convirtió en el eje del estilismo.

Completó el look con un cinturón de piel a contraste que le marcaba la cintura, bailarinas bicolor destalonadas de Camilla Elphick, un reloj de Cartier que ya es parte de su joyero habitual, y una sobria combinación de colgante y pendientes a juego con amatista verde y diamantes, destacados de su amplio joyero real.

Más allá de alzarse como una tendencia en sí misma esta primavera, la falda plisada ha sido una pieza clave del armario de Kate Middleton, como ya sucedió con su suegra, Diana de Gales, en los años 80. La madre de los príncipes Harry y William convirtió este diseño en una de sus apuestas más repetidas, en una de las grandes señas de identidad de su aplaudido estilo, y la tenía en casi todos los colores.

La elegancia y el confort que ofrecen fueron fundamentales para que Diana eligiera este tipo de faldas en gran parte de sus actos oficiales, un hecho que hoy repite la propia princesa de Gales, que parece haber heredado no solo las joyas de la familia sino también el gusto por la ropa.