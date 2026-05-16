Estos son los números de la suerte para hoy sábado 16 de mayo

Vivimos tiempos de cambio y muchas personas encuentran en la astrología y en el horóscopo la posibilidad de sentirse guiadas por un consejo. Por eso, en la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy.

La idea es que este dato te sirva para incorporarlo en actividades que te transmitan buena energía a lo largo de la jornada, podés visualizarlos o hacer un ejercicio mental o lúdico.

Los números de la suerte video MDZ

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y armar un bello florero para adornar tu casa que contenga una cantidad de flores similar a la que te dicta ese número para que su energía positiva se derrame en tu hogar.

También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa misma cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que esta te acompañe hoy.

Clark Gable y Vivien Leigh en "Lo que el viento se llevó". Foto: www.filmaffinity.com/es Clark Gable y Vivien Leigh en "Lo que el viento se llevó". Foto: www.filmaffinity.com/es

La cita motivacional del día de hoy

“No soy joven. ¿Qué hay de malo en ello?" - Vivien Leigh.

El proverbio chino de hoy

“Cuando llegues a la última página, cierra el libro".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

4, 15, 28, 33, 42, 47

Tauro

5, 7, 14, 21, 30, 46

Géminis

9, 11, 16, 25, 32, 44

Cáncer

3, 17, 26, 37, 42, 49

Leo

4, 12, 20, 36, 40, 47

Virgo

3, 7, 15, 28, 33, 49

Libra

9, 11, 21, 30, 37, 43

Escorpio

3, 5, 14, 22, 36, 40

Sagitario

1, 18, 27, 32, 37, 43

Capricornio

3, 4, 15, 21, 38, 47

Acuario

2, 16, 23, 37, 40, 45

Piscis

4, 13, 19, 26, 39, 44