Festival de Cannes: votá tu look favorito de la segunda jornada
La 79ª edición del Festival de Cannes sigue deleitando con los looks de la alfombra roja. Mirá la selección y votá tu preferido.
Terminó el segundo día de la 79ª edición del Festival de Cannes sobre la Croisette de la Riviera Francesa. Bajo la dirección de Iris Knobloch y el delegado general Thierry Frémaux, el festival sigue su curso hasta el 23 de mayo y ya nos regaló una segunda jornada de alfombra roja llena de propuestas que variaron desde lo más clásico y elegante hasta lo arriesgado.
En pocas palabras
- Festival de Cannes: La 79ª edición continúa presentando looks destacados en la alfombra roja.
- Variedad de estilos: Se observaron propuestas que abarcaron desde lo clásico hasta lo más audaz.
- Votación popular: Se invita a los lectores a elegir su atuendo favorito del segundo día.
Resumen generado por Thinkindot AI
Acá te mostramos algunos de los mejores looks de este segundo día para que votes por tu favorito al final de la nota.
Mirá los looks del segundo día del Festival de Cannes
Alessandra de Tomaso
Flora Coquerel
Demi Moore
Anna Stukkert
Isabella Menin
Sara Sampaio
Votá por tu look favorito