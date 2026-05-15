Festival de Cannes: votá tu look favorito de la segunda jornada

Terminó el segundo día de la 79ª edición del Festival de Cannes sobre la Croisette de la Riviera Francesa. Bajo la dirección de Iris Knobloch y el delegado general Thierry Frémaux, el festival sigue su curso hasta el 23 de mayo y ya nos regaló una segunda jornada de alfombra roja llena de propuestas que variaron desde lo más clásico y elegante hasta lo arriesgado.