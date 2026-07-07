Magnífica: mirá el impactante vestido que lució Zendaya en el estreno de "La Odisea"

Zendaya deslumbró con un impresionante diseño de Schiaparelli que había sido presentado esa misma mañana. Mirá su look en la nota.

El estreno mundial de "La Odisea" tuvo lugar en el Odeon Luxe Leicester Square de Londres, un espacio que ha sido testigo de innumerables noches de glamour y que esta vez fue el escenario de una de las apariciones más memorables del año. Zendaya fue la gran protagonista de la velada con un diseño de alta costura de Schiaparelli, perteneciente a la colección Otoño 2026 de Daniel Roseberry, que se había presentado en París apenas ocho horas antes.

El vestido estaba moldeado para evocar la figura femenina, como una escultura moderna de mármol que cobra vida. El diseñador dejó de lado las referencias clásicas para reinterpretarlas desde una mirada futurista, logrando una silueta que se mueve entre lo etéreo y lo arquitectónico.

No obstante, lo que realmente cautiva del diseño es el contraste entre el corpiño blanco y liso y la falda bordada con perlas, que caen en cascada desde las caderas y se transforman gradualmente en plata hacia el dobladillo. Roseberry definió esta colección como un estudio de la ilusión, y esa idea se refleja con claridad en esta pieza: el cuerpo se convierte en escultura, las perlas se integran a la silueta y la alta costura parece cobrar vida.

El resultado fue un look que evoca a una diosa moderna, que Zendaya completó con un peinado de trenzas suaves que reforzó esa atmósfera celestial. El collar de diamantes de Chopard, por su parte, fue una extensión del corpiño, reflejando el escote y sumándose a la narrativa visual del conjunto.