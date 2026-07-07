El increíble look de Marcela Kloosterboer para sus 43 años: mirá e inspirate
Marcela Kloosterboer celebró sus 43 años con un look canchero conformado con prendas que seguro ya tenés en el armario.
Para celebrar sus 43 años en un ambiente íntimo y familiar, Marcela Kloosterboer apostó por un look canchero que combinó prendas clásicas, pero con toda la onda.
En sus historias de Instagram, compartió una selfie frente al espejo de su vestidor con el mensaje “43, así los espero”, dejando ver los detalles de su outfit. La base fue un jean azul wide leg de tiro alto, cómodo y moderno, y lo acompañó con un blazer oversize en tonos marrones claros, con estampado príncipe de Gales.
Debajo, llevó una remera básica del mismo tono, ajustada al cuerpo y anudada en el lateral izquierdo, un detalle que creó un top corto con textura y que dejó ver apenas un poco de su abdomen, equilibrando la amplitud del blazer. Como accesorio, sumó un cinturón de cuero marrón oscuro con una hebilla metálica de tamaño imponente.
El broche final lo pusieron unas botas anchas de cuero negro con terminación en punta, que le dieron un toque chic y completaron un estilismo pensado al detalle.