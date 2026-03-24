Pampita en Miami: las claves de un look chic

No te pierdas todos los detalles del look que puedes usar para despedir el verano. Pampita te servirá de inspiración. ¡Mirá las fotos!

El viaje a Miami fue mucho más que unas vacaciones familiares para Pampita. Con cada imagen que compartió dejó claro que el estilo no se toma vacaciones, y que esa mirada estética también se proyecta en sus hijos, construyendo una identidad que atraviesa generaciones.

Para recorrer la ciudad y los alrededores del icónico The Colony, la modelo eligió un vestido largo blanco de silueta ajustada, con breteles finos y una falda amplia que sumaba un tajo lateral.

Los accesorios fueron clave en la narrativa del look, y se trataron de unas sandalias bajas en color suela con apliques dorados, un bolso de rafia marrón ideal para el contexto costero, un collar de cuentas blancas y anteojos de sol ovalados. En cuanto al beauty, apostó por una cola de caballo tirante que dejaba a la vista unos aros dorados, y una piel prácticamente al natural, con maquillaje mínimo.

A su lado, Ana García Moritán lució un vestido romántico blanco con estampado de caballitos en azul, con frunces en cuello y ruedo, mientras que Benicio Vicuña, por su parte, optó por un registro más descontracturado de chomba azul, bermuda negra de gabardina y sandalias de goma.