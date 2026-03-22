El look translúcido de Nicole Neumann que dio que hablar

La modelo Nicole Neumann lució encaje y tejidos translúcidos en un outfit perfecto para la noche. No te pierdas las fotos en la nota.

Nicole Neumann compartió en sus redes unas fotos donde posó junto a un auto negro. El look se movía en esa zona que juega entre mostrar y sugerir, resultando perfecto para una salida nocturna.

Nicole eligió un conjunto de dos piezas en negro, luciendo arriba una blusa translúcida de mangas largas y amplias, que permitió entrever la lencería. La tela caía suave y liviana, con un diseño minimalista que evitaba que el conjunto se recargara.

Por su lado, el pantalón seguía la misma línea, con transparencias y bordados de encaje floral que recorrían las piernas, dándole textura y un toque romántico que funcionó perfecto.

Para cerrar el look, lució unos zapatos de taco alto en tono bordó, un punto de color que rompió con el negro total, y que terminó de elevar el estilismo para sacarlo de lo previsible.