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Nicole Neumann

El look translúcido de Nicole Neumann que dio que hablar

La modelo Nicole Neumann lució encaje y tejidos translúcidos en un outfit perfecto para la noche. No te pierdas las fotos en la nota.

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Mirá las fotos del look nocturno de Nicole.

Mirá las fotos del look nocturno de Nicole.

Nicole Neumann compartió en sus redes unas fotos donde posó junto a un auto negro. El look se movía en esa zona que juega entre mostrar y sugerir, resultando perfecto para una salida nocturna.

Nicole eligió un conjunto de dos piezas en negro, luciendo arriba una blusa translúcida de mangas largas y amplias, que permitió entrever la lencería. La tela caía suave y liviana, con un diseño minimalista que evitaba que el conjunto se recargara.

Por su lado, el pantalón seguía la misma línea, con transparencias y bordados de encaje floral que recorrían las piernas, dándole textura y un toque romántico que funcionó perfecto.

Para cerrar el look, lució unos zapatos de taco alto en tono bordó, un punto de color que rompió con el negro total, y que terminó de elevar el estilismo para sacarlo de lo previsible.

Mirá las fotos del look de Nicole Neumann:

Nicole Neumann (2)
El mix de transparencias, encaje y tacos bordó elevó su estilismo nocturno.

El mix de transparencias, encaje y tacos bordó elevó su estilismo nocturno.

Nicole Neumann (1)
Nicole Neumann y su look de transparencias.

Nicole Neumann y su look de transparencias.

Nicole Neumann (3)
Un conjunto negro con lencería a la vista y detalles románticos.

Un conjunto negro con lencería a la vista y detalles románticos.

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