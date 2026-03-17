Sofía "Jujuy" Jiménez sorprendió con un cambio de look extremo: ¡mirá!

Sofía Jiménez estrenó look y apostó por el color más intenso del momento. No te pierdas los detalles en la nota.

La modelo y conductora Sofía "Jujuy" Jiménez sorprendió a sus seguidores con una transformación capilar. Dejó atrás el balayage que venía usando los últimos meses y se tiñó de un marrón oscuro intenso. La joven decidió mantener su cabello bien parejo, pero aplicar un tono conocido como "chocolate toffee".

La renovación la compartió en sus redes con un video que mostró todo el proceso, desde que llegó al salón hasta el resultado final. El video arrancaba mostrando el pelo después de unos días de playa; la exposición al sol y la sal habían dejado huella y el balayage que tenía antes ya no lucía igual.

Antes de pasar al color, Jujuy se hizo un tratamiento para revitalizar el cabello, devolverle el brillo y fortalecerlo. Ese paso fue clave para que después el chocolate extremo quedara parejo y saludable.

El resultado fue un color profundo y uniforme, pero el cambio de look no se quedó solo en el tinte, ya que también se cortó un poco el pelo y se lo peinaron con ondas suaves.