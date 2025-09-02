El incómodo momento de Sofía Jujuy Jiménez con Susana Roccasalvo por una llamativa razón

Un diálogo incómodo se produjo durante una emisión en vivo entre la modelo y conductora Sofía Jujuy Jiménez y la periodista Susana Roccasalvo. La situación se generó a partir de una interrogante formulada por la picante conductora que desconcertó a su invitada. La modelo manifestó su perplejidad en redes, expresando: “ Tu pregunta no se entiende ¿porque soy linda, no me tienen que tomar en serio?”.

La anfitriona del programa Implacables (El Nueve) le hizo una incisiva pregunta a Jujuy respecto a los estereotipos en el medio, lo que generó el tenso cruce: “ Es un país donde te encasillan mucho y pasó toda la vida ¿Vos crees que algunos productores o programadores te toman en serio?”. La respuesta de la joven fue evasiva, sugiriendo que esa duda debería ser dirigida a los mismos productores. En ese instante, mientras se exhibía una imagen de Jiménez con un llamativo disfraz, Roccasalvo añadió: “Cuando alguien es muy bonita como vos, modelo (...)”.

Ante el comentario, Jiménez interrumpió el razonamiento y solicitó una aclaración inmediata: “Bueno, a ver, desarrollá tu pregunta porque no la entendí del todo ¿A dónde vas?”. Fue entonces que la entrevistadora reformuló su idea, intentando contextualizar su inquietud. Señaló que, debido su trayectoria previa en el modelaje, podría existir una percepción que opacara su preparación académica, sugiriendo que muchos en la industria televisiva podrían desconocer su faceta como periodista.

El incómodo momento de Sofía Jujuy Jiménez en el programa de Susana roccasalvo Susana Roccasalvo incomodó a Sofía Jujuy Jiménez Susana Roccasalvo incomodó a Sofía Jujuy Jiménez. Video: Intrusos (América TV)

Roccasalvo profundizó en su línea de cuestionamiento al preguntar: “¿Vos considerás que te toman en serio con las propuestas que te hacen?”, e hizo alusión a una oportunidad laboral previa junto a figuras consolidadas del medio. Jiménez , visiblemente incómoda defendió esa experiencia, afirmando que fue una etapa valiosa y que su decisión de explorar otros rumbos fue una elección personal vinculada a sus intereses artísticos en ese momento de su carrera.