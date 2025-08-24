Sofía Jujuy Jiménez filtró su casting para la serie En el Barro y los comentarios la lapidaron: "Incomodidad"

La modelo compartió el suceso en sus redes, y aunque alentó a sus seguidores a perseverar pese a los rechazos, el video recibió numerosas críticas

La modelo se animó a mostrar su actuación. Créditos: Captura de video de Instagram / Sofía Jujuy Jiménez

Sofía Jujuy Jiménez sorprendió a sus seguidores al revelar en redes sociales un costado poco conocido de su carrera: el casting que realizó para En el Barro, el spin-off de El Marginal. Aunque no quedó seleccionada, la modelo decidió compartir el video como una forma de celebrar el coraje de haberse animado y reflexionar sobre el camino artístico.

La grabación fue realizada hace un año, mientras disfrutaba de unas vacaciones en México, luego de haber concluido su temporada teatral con la obra Permitidos. La oportunidad le llegó a través de su agencia, que confió en su perfil y la impulsó a presentarse.

Sofía Jujuy Sofía Jujuy. Créditos: Archivo MDZ Instagram En ese momento, no estuvo sola: su hermana Pilar la acompañó en el proceso y fue clave para darle forma al personaje. “No entienden los nervios que me generó grabar estas escenas. Párrafo aparte para la Pilus que me ayudó un montón a crear un personaje que claramente no estoy acostumbrada a hacer”, contó en su publicación.

“Qué fuerte ver este material sin morirme de vergüenza. Yo también hice el casting para el serión En El Barro. Me da mucha ternura ver a esa Sofi intentándolo”, escribió junto a las imágenes.

La conductora destacó que lo más valioso fue atreverse: “La clave acá fue decir que sí, más allá de cualquier prejuicio, miedo, o lo que sea negativo que me generaba la situación”.