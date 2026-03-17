Muerte de Marcelo Araujo: Tití Fernández reveló detalles desconocidos del complejo estado de salud que atravesaba el relator

Tras la muerte del legendario relator a los 78 años, su compañero reveló en C5N los detalles del difícil cuadro de salud que enfrentó en el último tiempo

Este lunes 16 de marzo, se conoció el fallecimiento de Marcelo Araujo, histórico relator de fútbol. El periodista falleció a los 78, generando un fuerte impacto en el ambiente futbolero. Si bien llevaba un tiempo alejado de la exposición mediática, seguía en contacto con colegas cercanos, quienes en las últimas horas recordaron su carrera y se refirieron al complicado cuadro de salud que atravesaba desde hacía años.

En C5N, Tití Fernández aportó detalles sobre el deterioro de salud que venía atravesando una de las voces más importantes que tuvo Argentina.

Titi Fernández Tití Fernández dio detalles en C5N sobre el duro proceso que vivió su colega. "Estaba muy mal Marcelo Araujo. Hace tres o cuatro años que la estaba pasando mal", aseguró el periodista deportivo dando cuenta de un cuadro que se había agravado con el paso del tiempo.

En la misma línea, desde el diario deportivo Olé remarcaron la gravedad de su estado y señalaron que "ya no contaba con movilidad propia y había sido sometido a una traqueotomía para poder respirar". Ese problema respiratorio, según trascendió, habría sido determinante en la última internación que precedió a su fallecimiento.

Marcelo Araujo El relator tuvo COVID-19 en 2021. Archivo El origen de este deterioro se remonta a marzo de 2021, cuando Araujo sufrió una caída que obligó a su internación. En ese contexto, y como parte de los protocolos sanitarios vigentes, se le realizó un hisopado que arrojó resultado positivo de COVID-19, lo que complicó aún más su estado general.