El clima en el estudio de Otro día perdido fue distinto en su última emisión. Tras la triste noticia del fallecimiento de su mamá el pasado viernes , Mario Pergolini decidió volver a ponerse al frente de su programa en la pantalla de eltrece . A pesar del profundo dolor y del hermetismo que suele rodear su vida privada, el empresario y conductor se tomó los primeros minutos del aire para romper el hielo, hablar del duro momento que atraviesa y agradecer el cariño recibido.

Embed - La fuerte emoción de Mario Pergolini en el vivo de Otro día perdido tras la muerte de su mamá: "Días muy..."

El programa arrancó con una cálida ovación de todo el equipo y el público presente en el estudio, un gesto que no pasó desapercibido para el conductor. "¿Cómo están? Ese es el clamor de un público. El clamor de todos. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bienvenidos todos" , comenzó diciendo Mario, visiblemente conmovido por el recibimiento.

Enseguida, se tomó un momento para referirse directamente a su pérdida familiar y al motivo de su ausencia en la grabación anterior: "Antes que nada, gracias por los días que pasé, que fueron un poco difíciles para mí... gracias a todos por el aplauso" .

El día en que Mario Pergolini recordó a su madre en su programa de El Trece y conmovió a todos

Fiel a su histórico estilo irreverente y ácido, Pergolini no tardó en intentar descontracturar el clima emotivo que se había generado en el piso. Tras recibir gritos de aliento de sus compañeros, apeló a su característico sarcasmo para relajar la tensión: "Igual tengo chistes de funerales para tirar a todos lados", lanzó, provocando las risas inmediatas de su equipo, quienes le retrucaron: "¡Un país esperando esos remates!".

El apoyo del medio y el refugio en la cancha

Mario Pergolini repareció en su programa de radio tras la muerte de su madre: "Gracias por el cariño"

Ya en un tono más serio, el histórico presentador cerró su editorial inicial destacando la contención que sintió por parte del público y de su entorno durante el fin de semana. "Quiero agradecerles a todos, la verdad. Mucho cariño, así que les agradezco a todos con los que me he cruzado", expresó.

Incluso, sorprendió al revelar cómo transitó el duelo el fin de semana, refugiándose en su pasión por el fútbol y el contacto con la gente: "Incluso en la cancha, el sábado, después de ese partido, no sé cómo me saludaban... pero gracias a todos. Muy amorosos. En serio, muchas gracias", concluyó, para luego dar paso a la rutina habitual del programa que marca agenda en las noches de la televisión argentina.