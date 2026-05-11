Mario Pergolini retoma las grabaciones y apuesta fuerte con los invitados de esta semana: quiénes son

El conductor no grabó dos programas tras la muerte de su mamá y este lunes regresa a El Trece para afrontar una nueva semana.

Mario Pergolini decidió no grabar dos programas de la semana pasada y acompañar a su familia tras la triste muerte de su mamá. Ella se encontraba internada en un sanatorio de Buenos Aires y Luis Ventura en A la Tarde fue quien dio a conocer el fallecimiento.

Tanto el día jueves como el viernes, El Trece decidió emitir dos especiales de Otro Día Perdido y emocionaron a los televidentes, ya que apareció una placa dedicada a la mamá del periodista. El conductor finalmente retomará su trabajo este lunes y revelaron los invitados de esta semana.

A partir de las 22:30, el ciclo volverá de manera normal al aire y Pergolini tendrá a una querida actriz y modelo en el living. Se trata nada más y nada menos que de Marcela Kloosterboer.

Mario Pergolini vuelve con todo a El Trece: los fuertes invitados de la semana Captura de pantalla 2026-05-11 112200 Mario Pergolini vuelve a la pantalla de El Trece. Foto: X / @forofms.

El martes será el turno de Inés Estévez, una reconocida actriz que ha participado en diversas películas como El Misterio de la Felicidad, Acusada, Ni Héroe ni Traidor, entre otras grandes producciones audiovisuales.