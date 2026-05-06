La popular actriz con la que Mario Pergolini volvió a las grandes ligas del rating

Mario Pergolini tuvo este martes un gran acierto en el rating con la presencia de una popular actriz en el segmento de la entrevista de Otro día perdido (eltrece). En una noche muy competitiva, con el partido de Boca ante Barcelona SC dominando las mediciones, los programas del prime time le dieron batalla al fútbol con muy buenos números de audiencia.

Si bien Pergolini logró esquivar la competencia directa con el mencionado evento de la Copa Libertadores jugado en Guayaquil y transmitido por Telefe, el conductor logró una notable marca en el rating confrontando con el análisis posterior de la caída de Boca y la edición especial de Gran Hermano, que este martes salió al aire a las 23.

Concretamente, el partido en cuestión logró un arrollador promedio de 15.3 puntos de rating , número con el que se coronó como lo más visto en la televisión abierta argentina de este martes. Mientras que el post del encuentro le rindió a Telefe un potente indicador de 14.3 puntos.

Hay que destacar que en este contexto, Es mi sueño (eltrece) no sólo resistió el embate del fútbol en duelo simultáneo, sino que el ciclo de entretenimiento comandado por Guido Kaczka conquistó una media de 7.4 puntos de rating , la marca más alta desde el debut de esta propuesta.

También merecen una mención especial LAM (América) y Bendita (El Nueve), que en competencia directa con el partido, consiguieron promedios de 3.5 y 3.2 puntos de rating respectivamente.

Mario Pergolini y un acierto en el rating con una querida actriz

Mario Pergolini potenció su rating con una popular actriz

En tanto que Mario Pergolini, que venía del buen repunte que este lunes le aportó la presencia de Benjamín Vicuña con un indicador de 4.6 puntos de rating, este martes protagonizó un regreso a las grandes ligas de audiencia con la actriz, productora y directora Gimena Accardi en el mano a mano del late night.

Con una media de 4.9 puntos de rating, la rendidora emisión de Otro día perdido se ubicó como el tercer programa más visto en eltrece durante toda la jornada del martes. La carismática y emprendedora Accardi se explayó tanto sobre su flamante serie en formato vertical llamada Tilf, como sobre algunos destacados momentos de su carrera y anécdotas de una esfera más personal. La presencia de la invitada, sin dudas contribuyó al incremento de los números de Pergolini y su retorno al codiciado podio de los ciclos elegidos por el gran público.