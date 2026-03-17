Conmoción en Hollywood: murió un querido actor de Volver al Futuro

La estrella de "The Outlaw Josey Wales" y "Volver al futuro III" murió en Texas debido a problemas tras una operación de espalda.

Sharon Mays, su tercera esposa, fue quien confirmó las causas del deceso a los medios. /IMDB

El pasado domingo, a los 89 años, falleció Matt Clark en la ciudad de Austin, Texas. La triste noticia fue confirmada por su hija, la productora Amiee Clark, quien detalló a The Hollywood Reporter que el actor atravesaba un cuadro delicado tras sufrir una lesión ósea meses atrás.

volver-al-futuro4 Matt Clark falleció a los 89 años en Austin tras complicaciones de una operación de espalda. IMDB Por su parte, su esposa Sharon Mays explicó a Variety que el deceso fue el desenlace de “complicaciones derivadas de una cirugía de columna”, intervención a la que se sometió luego de una fractura en su espalda.

La trayectoria de Matt Clark entre leyendas y clásicos del cine Nacido a finales de 1936 en Washington, Clark no siempre tuvo el destino de las luces en su horizonte. Antes de formarse en el mítico HB Studio de Nueva York bajo el ala de grandes maestros, sirvió dos años en el Ejército de los Estados Unidos.

volver-al-futuro El actor también trabajó junto a Clint Eastwood en uno de los tantos westerns que marcaron su carrera. IMDB Su gran salto profesional se dio en las tablas de Broadway, donde forjó una “amistad de por vida” con Martin Sheen mientras trabajaban en la obra The Subject Was Roses. Aquella etapa neoyorquina sentó las bases de un actor de carácter capaz de enfrentarse a cualquier desafío interpretativo, desde dramas intensos hasta la comedia más disparatada.

volver-al-futuro3 Clark interpretó al recordado cantinero en la exitosa "Volver al futuro III" de 1990. IMDB Su presencia en la pantalla grande fue arrolladora, convirtiéndose en el ladero ideal de los nombres más pesados de la industria. Su reputación se cimentó especialmente en el género western, donde compartió cartel con John Wayne en The Cowboys y con Paul Newman en The Life and Times of Judge Roy Bean.