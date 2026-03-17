Conmoción en Hollywood: murió un querido actor de Volver al Futuro
La estrella de "The Outlaw Josey Wales" y "Volver al futuro III" murió en Texas debido a problemas tras una operación de espalda.
El pasado domingo, a los 89 años, falleció Matt Clark en la ciudad de Austin, Texas. La triste noticia fue confirmada por su hija, la productora Amiee Clark, quien detalló a The Hollywood Reporter que el actor atravesaba un cuadro delicado tras sufrir una lesión ósea meses atrás.
Por su parte, su esposa Sharon Mays explicó a Variety que el deceso fue el desenlace de “complicaciones derivadas de una cirugía de columna”, intervención a la que se sometió luego de una fractura en su espalda.
La trayectoria de Matt Clark entre leyendas y clásicos del cine
Nacido a finales de 1936 en Washington, Clark no siempre tuvo el destino de las luces en su horizonte. Antes de formarse en el mítico HB Studio de Nueva York bajo el ala de grandes maestros, sirvió dos años en el Ejército de los Estados Unidos.
Su gran salto profesional se dio en las tablas de Broadway, donde forjó una “amistad de por vida” con Martin Sheen mientras trabajaban en la obra The Subject Was Roses. Aquella etapa neoyorquina sentó las bases de un actor de carácter capaz de enfrentarse a cualquier desafío interpretativo, desde dramas intensos hasta la comedia más disparatada.
Su presencia en la pantalla grande fue arrolladora, convirtiéndose en el ladero ideal de los nombres más pesados de la industria. Su reputación se cimentó especialmente en el género western, donde compartió cartel con John Wayne en The Cowboys y con Paul Newman en The Life and Times of Judge Roy Bean.
Además, fue uno de los favoritos de Clint Eastwood, con quien rodó en dos oportunidades, y de Robert Redford, destacándose en el film Brubaker. Sin embargo, las audiencias más jóvenes lo recordarán por su icónico papel de cantinero en el fenómeno de taquilla Volver al futuro III.