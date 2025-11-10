Casio revive la magia de Volver al Futuro con un reloj que despierta pura nostalgia

Casio vuelve a mirar al pasado para emocionar en el presente. La marca japonesa acaba de lanzar una edición especial dedicada a Volver al Futuro , en conmemoración del 40º aniversario del estreno de la primera película. El resultado es el Casio CA-500WEBF-1A , un modelo creado en colaboración con Universal Products & Experiences (UP&E), repleto de guiños para fans de la saga, detalles de diseño minuciosos y una presentación que convierte al reloj en pieza de colección.

Quienes recuerdan a Marty McFly sabrán que, en la película de 1985, el protagonista lucía un icónico Casio CA-53. Esta nueva edición retoma ese espíritu retro y lo actualiza con una estética profundamente inspirada en el DeLorean y en los elementos tecnológicos que marcaron la trilogía.

En el frontal del reloj, Casio replica el clásico mini-teclado que permitió que estos modelos se convirtieran en un fenómeno cultural. Sin embargo, ahora está reinterpretado para recordar el guardafangos metálico del DeLorean , la legendaria máquina del tiempo sobre ruedas. Los colores elegidos también dialogan de inmediato con los fanáticos: combinaciones que evocan los circuitos horarios que Doc utilizaba para fijar fecha y destino temporal, uno de los elementos más recordados de la saga.

La atención al detalle se lleva al extremo. En la parte posterior aparece grabado el diseño del condensador de fluzo, el corazón del sistema temporal ideado por Doc Brown. La hebilla de acero inoxidable aporta otro gesto nostálgico: el logotipo oficial de Volver al Futuro grabado con precisión, transformando la pieza en un guiño directo a quien reconozca la tipografía al instante.

Aunque esta edición celebra el pasado, no renuncia a las funcionalidades prácticas que hicieron famosos a los relojes de la marca. El CA-500WEBF-1A es resistente al agua, tiene una batería de cinco años de duración y presume un peso casi simbólico de 53 gramos con un grosor de solo 8,2 mm, lo que lo convierte en un reloj cómodo para el uso diario.

Reverso grabado con el condensador de fluzo y hebilla con el logotipo de Volver al Futuro: detalles que sellan su carácter de pieza de colección.

Entre sus características incluye cronómetro, alarma, calendario programado hasta 2099 —un detalle perfecto para bromear con posibles viajes temporales— y formato horario 12/24. Por supuesto, se mantiene uno de los elementos que definió la popularidad del modelo en los ochenta: una calculadora digital de ocho dígitos integrada mediante pequeños botones. Es una pieza que conserva el encanto tecnológico de la época y lo presenta sin artificios, como un recordatorio de la simplicidad que caracterizó a la primera generación de dispositivos portátiles.

CASIO 1985 Edición limitada a 119 euros en la web oficial; el packaging replica una cinta VHS, guiño directo a la era dorada del video doméstico. Casio

Precio, disponibilidad y un packaging para coleccionistas

El reloj ya está disponible en diversos países a través de la web oficial de Casio, con un precio de 119 dólares y fabricación en edición limitada. Sin embargo, uno de los detalles más celebrados no está en el dispositivo, sino en su empaque: la caja reproduce una cinta VHS, un tributo doble tanto a la trilogía dirigida por Robert Zemeckis como a la era dorada del video doméstico, un símbolo nostálgico que marca a una generación completa.

Casio no solo presenta un reloj: entrega un viaje emocional directo a 1985. Una pieza pensada para coleccionistas, amantes de la saga y cualquier persona que alguna vez soñó con alcanzar los 88 mph y ver cómo el futuro —o el pasado— aparece frente a sus ojos.