Cyber Monday: el iPhone 16 baja casi $600.000 en Mercado Libre
El iPhone 16 ya lidera las ventas del Cyber Monday en Mercado Libre con potencia, diseño y cámara de alta gama.
En las primeras horas del Cyber Monday, el protagonista absoluto en el rubro de smartphones fue el iPhone 16 (128 GB) en color negro, que ya superó las 10.000 unidades vendidas en Mercado Libre. Con un precio promocional de $1.315.544, este modelo cuenta con un descuento del 29%, equivalente a unos $570.000 menos respecto a su valor habitual, lo que lo convierte en una de las ofertas más destacadas del evento.
Un diseño pensado para durar
El iPhone 16 llega con un diseño de aluminio de grado aeroespacial y una pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, protegida por el Ceramic Shield, que lo convierte en uno de los modelos más resistentes del mercado. Su estructura combina estética y durabilidad, mientras que el sistema MagSafe y el puerto USB-C aseguran una carga más rápida y eficiente.
Te Podría Interesar
Además, este iPhone introduce un botón de acción personalizable que permite acceder rápidamente a funciones como la linterna, grabar notas de voz o activar el modo silencio. La idea es ofrecer una experiencia más intuitiva y adaptable a cada usuario, algo que refuerza la apuesta de Apple por la personalización a través de iOS 18, que permite modificar íconos, efectos y colores según el gusto de cada persona.
Cámara Fusion y chip A18: potencia y creatividad
Uno de los mayores atractivos del iPhone 16 está en su "Cámara Fusion" de 48 MP, que permite capturas de alta resolución con gran nivel de detalle. Su cámara ultra gran angular con autoenfoque amplía el campo visual y permite registrar fotos y videos macro de excelente calidad, mientras que el teleobjetivo óptico 2x ofrece un zoom más natural y preciso.
El chip A18, dos generaciones por encima del A16 Bionic del iPhone 15, impulsa las nuevas funciones de Apple Intelligence, optimizando tanto el rendimiento gráfico como la eficiencia energética. Esto se traduce en una batería de hasta 22 horas de reproducción de video, ideal para quienes exigen un alto rendimiento durante todo el día.
Seguridad y experiencia integral
El iPhone 16 no solo destaca por su potencia y cámara, sino también por sus funciones de seguridad avanzadas, como la "Detección de Choques", que puede alertar a los servicios de emergencia en caso de accidente automovilístico.
Con estas innovaciones, Mercado Libre vuelve a consolidar su dominio en el mercado argentino incluso en tiempos de crisis económica, marcando tendencia en un Cyber Monday donde la tecnología volvió a liderar las ventas. El éxito de este modelo confirma una vez más que, cuando se trata de teléfonos premium, el iPhone sigue siendo el deseo más recurrente entre los consumidores locales.