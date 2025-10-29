Cyber Monday 2025: cuándo arranca en Argentina y cómo aprovecharlo

Miles de argentinos se preparan para una nueva edición del Cyber Monday , el evento de descuentos online más importante del país. Durante tres días consecutivos, las principales marcas ofrecerán rebajas y beneficios exclusivos en productos de tecnología, indumentaria, electrodomésticos, viajes y mucho más.

El Cyber Monday es una iniciativa de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) que busca promover el comercio digital y fortalecer la confianza en las compras online. Desde su primera edición en 2012, se consolidó como una fecha clave para aprovechar grandes ofertas sin moverse de casa.

A diferencia de otros eventos, las promociones son completamente digitales y se concentran en la página oficial cybermonday.com.ar, donde se agrupan las empresas participantes. Allí se pueden encontrar las denominadas "MegaOfertas" y "MegaOfertas bomba", además de cuotas sin interés y beneficios bancarios especiales .

Este año, el Cyber Monday 2025 en Argentina se desarrollará del lunes 3 al miércoles 5 de noviembre, con inicio a la medianoche del lunes y cierre el miércoles a las 23.59. Participarán más de mil empresas que ofrecerán rebajas en más de diez categorías distintas: tecnología, electrodomésticos, moda, calzado, muebles, viajes, artículos para el hogar, belleza y supermercados, entre otros rubros.

En el Cyber Monday las principales marcas argentinas ofrecerán tres días de ofertas online, cuotas sin interés y beneficios bancarios.

Por su cercanía con las fiestas de fin de año, muchos consumidores aprovechan la ocasión para adelantar las compras navideñas o renovar productos del hogar con precios más convenientes.

Cómo comprar y evitar estafas

Para acceder a las promociones de forma segura, es fundamental ingresar únicamente a la web oficial del evento. Allí cada empresa tiene su espacio con ofertas verificadas, lo que evita caer en sitios falsos o enlaces fraudulentos.

Las compras se realizan directamente en los sitios de las marcas, y algunas incluso extienden los descuentos a sus locales físicos, aunque esto no es obligatorio. El evento combina la comodidad de comprar desde casa con la posibilidad de acceder a cuotas sin interés, descuentos acumulables y beneficios bancarios.

El Cyber Monday forma parte del calendario anual de promociones online junto al Hot Sale y el Black Friday, fechas creadas para impulsar las ventas digitales en Argentina. Con más de una década de trayectoria, se convirtió en una cita esperada tanto por los consumidores como por los comercios, que ven en esos tres días una oportunidad para ampliar su alcance y liquidar stock.

Las categorías que tendrá este año son: