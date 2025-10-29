Oportunidad de trabajo en Mendoza: importante hotel abre vacantes para sumarse a su equipo

Cadena hotelera busca personal para diferentes áreas gastronómicas y de limpieza. Se ofrecen oportunidades de trabajo en Mendoza con capacitación y beneficios.

Nh Mendoza Cordillera ofrece oportunidades de trabajo para quienes buscan crecer en el sector gastronómico. Foto: NH Mendoza

El grupo Minor Hotels Europe & Americas, reconocido por gestionar marcas como NH Hotels, Anantara y Avani, abrió dos convocatorias de trabajo para quienes buscan desarrollarse en el rubro de la hotelería y gastronomía en Mendoza.

Las vacantes son para los puestos de ayudante de cocina y steward, ambos roles clave en el funcionamiento de las áreas gastronómicas y de servicio.

‍Puesto ayudante de cocina: de qué trata Este puesto implica trabajar en estrecho contacto con cocineros y supervisores de cocina, colaborando en la preparación de alimentos y el mantenimiento del área de trabajo.

Entre las principales tareas se destacan: Preparar y conservar ingredientes según recetas o menú.

Colaborar en la presentación de platos de alta calidad.

Controlar temperaturas, porciones y aplicación del sistema FIFO.

Ayudar durante los períodos de mayor actividad.

Cumplir las normas de higiene y seguridad alimentaria (APPCC). Requisitos Experiencia mínima de seis meses en funciones similares (preferentemente en hoteles).

Título de bachillerato o formación profesional en gastronomía.

Dominio del idioma local; el inglés es muy valorado.

Capacidad para trabajar bajo presión, de forma organizada y con atención al detalle. shutterstock_1930506089 La cadena internacional valora la diversidad, la formación y el desarrollo profesional. Foto: Archivo Puesto de trabajo: steward (auxiliar de limpieza y apoyo de cocina) La búsqueda de steward está dirigida a personas con o sin experiencia previa que deseen formar parte del equipo de cocina, ocupándose de las tareas de limpieza general y mantenimiento.

Las responsabilidades incluyen: Manejar y mantener el equipo y las herramientas.

Mantener la cocina limpia y organizada.

Cumplir con los horarios de limpieza establecidos.

Suministrar loza, cristalería y utensilios a cocina y restaurante.

Respetar todas las normas de sanidad y seguridad (APPCC). Requisitos: No se requiere experiencia.

Título secundario completo.

Se valorará el conocimiento del idioma inglés.

Actitud proactiva, responsabilidad y orientación al servicio. La empresa publicó las ofertas de trabajo en LinkedIn donde resalta que se destaca por ofrecer entornos laborales diversos y multiculturales, con presencia en más de 60 países y más de 150 nacionalidades en su plantilla.