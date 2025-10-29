Oportunidad de trabajo en Mendoza: importante hotel abre vacantes para sumarse a su equipo
Cadena hotelera busca personal para diferentes áreas gastronómicas y de limpieza. Se ofrecen oportunidades de trabajo en Mendoza con capacitación y beneficios.
El grupo Minor Hotels Europe & Americas, reconocido por gestionar marcas como NH Hotels, Anantara y Avani, abrió dos convocatorias de trabajo para quienes buscan desarrollarse en el rubro de la hotelería y gastronomía en Mendoza.
Las vacantes son para los puestos de ayudante de cocina y steward, ambos roles clave en el funcionamiento de las áreas gastronómicas y de servicio.
Puesto ayudante de cocina: de qué trata
Este puesto implica trabajar en estrecho contacto con cocineros y supervisores de cocina, colaborando en la preparación de alimentos y el mantenimiento del área de trabajo.
Entre las principales tareas se destacan:
- Preparar y conservar ingredientes según recetas o menú.
- Colaborar en la presentación de platos de alta calidad.
- Controlar temperaturas, porciones y aplicación del sistema FIFO.
- Ayudar durante los períodos de mayor actividad.
- Cumplir las normas de higiene y seguridad alimentaria (APPCC).
Requisitos
- Experiencia mínima de seis meses en funciones similares (preferentemente en hoteles).
- Título de bachillerato o formación profesional en gastronomía.
- Dominio del idioma local; el inglés es muy valorado.
- Capacidad para trabajar bajo presión, de forma organizada y con atención al detalle.
Puesto de trabajo: steward (auxiliar de limpieza y apoyo de cocina)
La búsqueda de steward está dirigida a personas con o sin experiencia previa que deseen formar parte del equipo de cocina, ocupándose de las tareas de limpieza general y mantenimiento.
Las responsabilidades incluyen:
- Manejar y mantener el equipo y las herramientas.
- Mantener la cocina limpia y organizada.
- Cumplir con los horarios de limpieza establecidos.
- Suministrar loza, cristalería y utensilios a cocina y restaurante.
- Respetar todas las normas de sanidad y seguridad (APPCC).
Requisitos:
- No se requiere experiencia.
- Título secundario completo.
- Se valorará el conocimiento del idioma inglés.
- Actitud proactiva, responsabilidad y orientación al servicio.
La empresa publicó las ofertas de trabajo en LinkedIn donde resalta que se destaca por ofrecer entornos laborales diversos y multiculturales, con presencia en más de 60 países y más de 150 nacionalidades en su plantilla.
Además, la compañía remarca su compromiso con la equidad laboral, de acuerdo con la Ley 6471, solicitando únicamente la información estrictamente necesaria para el desempeño de cada puesto.