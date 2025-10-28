Plazo fijo: cuánto ganás hoy con $2.000.000 a 30 días según el banco

El Banco Central publicó las nuevas tasas de plazo fijo: cuánto rinden $2.000.000 en los principales bancos y cuál ofrece la mejor ganancia en octubre.

Estas son las tasas de interés para un plazo fijo a 30 días. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

El Banco Central publicó la actualización del Régimen Informativo de Transparencia que muestra las tasas nominales anuales (TNA) ofrecidas por las principales entidades financieras para plazo fijo tradicional a 30 días.

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, el Banco Nación continúa liderando la lista con una TNA del 44%, seguido por el ICBC, que ofrece 40,8%, y los bancos Provincia, Macro y Credicoop, que pagan en torno al 39% anual.

Para un depósito de $2.000.000 a 30 días, las ganancias serían las siguientes:

Banco Nación: interés $72.329

Banco ICBC: interés $66.740

Banco Macro: interés $64.110

Banco Provincia: interés $64.110

Banco Credicoop: interés $64.110

Banco Ciudad: interés $62.466

Banco Santander: interés $60.822

Banco BBVA: interés $52.740

Banco Galicia: interés $50.959