Plazo fijo: cuánto ganás hoy con $2.000.000 a 30 días según el banco
El Banco Central publicó las nuevas tasas de plazo fijo: cuánto rinden $2.000.000 en los principales bancos y cuál ofrece la mejor ganancia en octubre.
El Banco Central publicó la actualización del Régimen Informativo de Transparencia que muestra las tasas nominales anuales (TNA) ofrecidas por las principales entidades financieras para plazo fijo tradicional a 30 días.
Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, el Banco Nación continúa liderando la lista con una TNA del 44%, seguido por el ICBC, que ofrece 40,8%, y los bancos Provincia, Macro y Credicoop, que pagan en torno al 39% anual.
Para un depósito de $2.000.000 a 30 días, las ganancias serían las siguientes:
- Banco Nación: interés $72.329
- Banco ICBC: interés $66.740
- Banco Macro: interés $64.110
- Banco Provincia: interés $64.110
- Banco Credicoop: interés $64.110
- Banco Ciudad: interés $62.466
- Banco Santander: interés $60.822
- Banco BBVA: interés $52.740
- Banco Galicia: interés $50.959
Plazo fijo: cuánto conviene invertir y cómo hacerlo
Para quienes ya son clientes, el trámite se realiza directamente desde el homebanking o la aplicación del banco. En tanto, varios bancos permiten hacer plazos fijos como no cliente, a través de un formulario online y sin necesidad de abrir una cuenta.
Las tasas informadas por los bancos son oficiales y reportadas al Banco Central de la República Argentina (BCRA). A pesar de que los rendimientos actuales superan el 2,1% de inflación registrado en septiembre, el plazo fijo tradicional continúa siendo una alternativa conservadora para quienes buscan resguardar sus ahorros sin asumir riesgos y con disponibilidad rápida del dinero.