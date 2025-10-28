Trabajo en Mendoza: Fecovita busca operarios para su bodega Los Helechos

Fecovita, uno de los principales grupos vitivinícolas del país, busca nuevos operarios para su bodega Los Helechos, en Tupungato.

El Grupo Fecovita, una de las principales cooperativas vitivinícolas de Argentina, anunció una búsqueda laboral para incorporar un operario de bodega en su establecimiento Los Helechos, ubicado en Tupungato, Mendoza.

La empresa, que actualmente agrupa a más de 5.000 productores y gestiona unas 25.000 hectáreas de viñedos, ofrece un puesto con beneficios, estabilidad laboral y posibilidades de crecimiento dentro del grupo.

Las principales tareas del puesto de trabajo El operario deberá:

Realizar remontajes, descubes y trasiegos según los procedimientos establecidos.

Efectuar desborres y limpieza de tanques, garantizando la calidad del vino.

Participar en el proceso de fraccionamiento y acondicionamiento del producto.

Colaborar en tareas generales de bodega, asegurando orden y seguridad. tupungato viñedos cordillera viñas (5) Los interesados deben cumplir con ciertos requisitos para postular a Fecovita. ALF PONCE MERCADO / MDZ Requisitos Experiencia mínima: 1 año o una temporada en tareas de bodega.

Nivel educativo: Secundario completo.

Disponibilidad: para trabajo rotativo o fijo.

Residencia: en la zona de Tupungato o alrededores. Beneficios Los empleados de Fecovita acceden a distintos beneficios corporativos, entre ellos:

Día libre por cumpleaños.

Días libres adicionales.

Reintegro en compras de vinos y descuentos en productos de la marca.

Reintegro para actividad física, entre otros. Sobre Fecovita Según informan en su página oficial, Fecovita genera empleo directo a más de 1.000 personas, comercializa cerca de 270 millones de litros al año y exporta a más de 40 países. Controla alrededor del 30% del mercado argentino y cuenta con 5 oficinas en el exterior.