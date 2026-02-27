Fecovita-Iberte: qué hay en juego y qué se resuelve este 2026 en la guerra del vino

A casi ya cinco años del inicio de la sociedad exportadora entre Federación de Cooperativas Vitivinícolas ( Fecovita ) e Iberte , la lista de conflictos entre las empresas luego del fracaso de Evisa se sigue extendiendo. Mientras que este 2026 se espera la resolución en el plano comercial de lo que se ha conocido como la “guerra del vino” , por la vía judicial en las últimas semanas se conoció que una nueva causa fue elevada a juicio.

En total son cinco los conflictos pendientes de resolución entre Fecovita, donde directivos y exdirectivos están señalados, y la empresa española con sede en Eslovaquia vinculada a Juan José Retamero y Guillermo García, ex presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Por un lado, en la esfera arbitral/comercial, se debe definir la pericia contable integral por parte de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Por el otro, dentro del plano judicial se debe resolver la causa penal por presunta estafa y falsificación de balances, donde aparecen tres denuncias en curso: 2021-2022; 2023 -ambas ya elevadas a juicio- y 2024 -en trámite-.

En el primero de los casos mencionados, se espera que en los próximos meses el Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires analice y emita un laudo definitivo sobre las obligaciones contractuales, saldos y responsabilidades económicas entre las partes, mediante una pericia contable integral.

Si bien esta auditoría no es vinculante por el momento, se incorporará al expediente judicial como prueba junto a otros planteos para dirimir el conflicto contractual central de Evisa. Cabe recordar que el quid de la cuestión se remonta a 2022, cuando comenzaron los enfrentamientos entre Fecovita e Iberte por diferencias en un contrato de consignación de vino y mosto en Europa que desató la batalla legal.

En estas diferencias, Iberte asegura que desde Fecovita la engañaron para que invirtiera $3.139 millones en capital en la sociedad exportadora que habían creado. Para el fiscal de la causa, Juan Ticheli, los directivos redirigieron estos fondos a sus propias cuentas bajo el concepto de “anticipos de productos” que no fueron entregados. Asimismo, existen diferencias en los montos finales de las deudas al momento de finalizar la sociedad en 2022 y quiénes serían los acreedores y deudores.

Las diferencias se extendieron incluso hasta donde debería resolverse la causa, ya que para la Federación la disputa debería encontrar su resolución en los tribunales concursales de Mendoza y para la compañía europea el fuero es el penal, justamente en este último es donde actualmente, los directivos y exdirectivos de la Federación Rubén Panella, Eduardo Sancho, Jorge Irañeta y Juan Ángel Rodríguez, se encuentran imputados en la causa.

Sobre la definición de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Rubén Panella, actual presidente de Fecovita, se mostró esperanzado sobre su resolución, ya que desde la compañía que nuclea a más de 5.000 productores del país, el plano comercial es en el que debe resolverse el conflicto.

“Estamos muy esperanzados en que el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires resuelva este conflicto comercial. Porque, aunque intenten desviar la atención a otros fueros y minimizar al Tribunal Arbitral, el conflicto es comercial. Han hecho lo imposible para dilatarlo, pero esperamos que en este 2026 se resuelva finalmente y como dijimos desde el primer día, respetaremos lo que se decida en ese Tribunal que fue donde por contrato acordamos resolver cualquier conflicto”, sostuvo Panella.

Para el dirigente de Fecovita, no es real que ellos no incumplieron el contrato y apuntó a Guillermo García, uno de los máximos referentes de su ex socia: “Lo que llama poderosamente la atención es que el abogado de Iberte y Evisa mienta diciendo que nunca les entregamos vino y mosto. Hemos entregado producto y dinero en cumplimiento del contrato de abastecimiento de Evisa. Como conclusión, el saldo de las cuentas netas es a favor de Fecovita. Sería muy bueno que hable Guillermo García, apoderado de Iberte y Evisa, que fue quien estuvo coordinando las entregas de producto que ahora niegan. Desde que comenzó el conflicto jamás brindo una entrevista o algún tipo de exposición pública sobre este tema. De parte de Fecovita siempre dimos la cara los directivos, del otro lado utilizan intermediarios”.

Juicios y denuncias por los balances

El listado de causas sigue con las denuncias de balances falsos. En este caso, se identifican tres causas, de las cuales dos ya han sido elevadas a juicio, mientras que una tercera está en trámite.

En primer lugar está la acusación de falsificación de balances correspondientes a los ejercicios fiscales 2021 y 2022. elevada a juicio, la pericia contable realizada en este caso determinó que, entre aportes simulados, sobrevaluación de activos y deudas omitidas, los balances de Fecovita presentan pasivos ocultos que superarían los 100 millones de dólares. Aquí, los imputados son Rubén Panella, Eduardo Sancho, Jorge Irañeta, Marcelo Federici, Eugenio Portera Sánchez, Roberto Vázquez e Hilda Wilhelm Spanner de Vaieretti.

Hace solo unos días se conoció que una segunda causa fue elevada a juicio, en esta oportunidad por el falseamiento de balances correspondientes a 2023. La Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos de Mendoza citó a seis integrantes del Consejo de Administración de Fecovita por el presunto delito de autorización, certificación y publicación de balance falso. En esta causa los imputados son Rubén Panella, Gustavo Arangüena, Marcelo Federici, Eugenio Portera Sánchez, Roberto Vázquez e Hilda Wilhelm Spanner de Vaieretti.

De acuerdo con la resolución de la Fiscalía, los directivos acreditaron cheques por un total de $1.878 millones a favor de Fecovita al cumplimiento del acuerdo del 13 de octubre de 2022, cuando en realidad nunca cumplieron sus obligaciones y esos cheques correspondían a un contrato anterior.

Por último, Iberte también denunció la existencia de balances adulterados en el ejercicio contable del 2024. Esta demanda aún está en estado de trámite.

Al respecto, Carlos Aguinaga, abogado de Iberte y Evisa, aseguró: “Nos encaminamos a la realización del juicio oral y público en el que se dictará una sentencia. La resolución del Fiscal por el balance falso 2023 demuestra que los imputados escondieron las deudas con Iberte y con Evisa por US$ 30 millones aproximadamente. A esto se suma que los balances 2021 fueron falseados por la suma de $3 mil millones y los del 2022 por $6 mil millones”.

“La falsedad de los balances es una maniobra que tuvo una doble finalidad: en primer lugar, esconder la estafa contra Iberte y Evisa por la que están imputados sus principales directivos, y, además, ocultar pasivos de aproximadamente 100 millones de dólares que deberán afrontar los cooperativistas”, añadió el abogado.

Por su parte, al respecto de estas causas, Panella se defendió: “Vamos a demostrar que los balances están bien realizados y que no estafamos a nadie. Consideramos que Fecovita fue estafada por Iberte. La justicia tampoco termina de resolver el pedido de quiebra que nos hicieron en 2022. Está a la vista que no estamos quebrados. Han pasado cuatro años y seguimos trabajando con normalidad, los bancos nos asisten de manera normal, y los productores y cooperativas asociadas siguen trayendo su uva como hace más de 30 años”.