La industria siderúrgica tuvo una mejora en enero, pero alertan por la importación del acero chino

La Cámara Argentina del Acero (CAA) informó repuntes en la industria siderúrgica. El sector advierte por la sobreoferta global de acero, liderada por China.

Las importaciones de acero chino barato podrían impactar en la industria siderúrgica latinoamericana, afirman en el sector. Foto: GETTY IMAGES

La industria siderúrgica comenzó el año con señales positivas, aunque desde el sector advierten por el incremento de la importación de acero chino, que se encuentra con una sobre oferta a nivel global, y la necesidad de mecanismos contra la competencia desleal.

Con un total de 351.400 toneladas, la producción de acero crudo tuvo una suba del 22,5% en enero respecto a diciembre y un incremento del 17,2% comparado con el mismo mes del 2025, de acuerdo a la Cámara Argentina del Acero (CAA).

"Por su parte, la producción de laminados (planos y no planos) fue de 276.500 toneladas, lo que representó una caída del 4,3% en enero respecto del mes diciembre y una caída del 3,5% interanual", agregó la CAA.

Aunque se percibieron algunos datos positivos en rubros como maquinaria agrícola, construcción y la energía, la entidad industrial enfatizó sobre la amenaza importadora en maquinaria agrícola, artículos de "línea blanca" (como heladeras o lavarropas) e insumos de acero para Vaca Muerta.

Alerta por la importación de acero chino Por otros lado, la CAA alertó que por el enorme stock global de, acero chino. "La sobreoferta global de acero, liderada por China, continúa presionando con mayor exportación, afectando los diferentes mercados. En diciembre de 2025, China superó los niveles de exportación vistos por última vez en 2015", señalaron en el informe.