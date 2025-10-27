Presenta:

Importante hotel de Mendoza ofrece trabajo y múltiples beneficios

Park Hyatt Mendoza lanzó una nueva búsqueda laboral para sumar personal a su equipo de trabajo. Ofrecen puestos eventuales y un amplio programa de beneficios.

La búsqueda está orientada a personas con experiencia en hotelería y dominio del idioma inglés.

El hotel de lujo Park Hyatt Mendoza abrió una nueva búsqueda laboral para sumar a su equipo de trabajo. La convocatoria está dirigida a personas con experiencia en hotelería o gastronomía, con un perfil proactivo y dominio del idioma inglés.

El puesto disponible es para mozo o moza eventual, con modalidad full time y turnos rotativos. Desde el hotel destacaron que buscan personas con vocación de servicio, carisma y orientación al detalle, capaces de brindar atención personalizada a huéspedes y clientes.

Requisitos para postularse en Park Hyatt Mendoza

Entre los principales requisitos figuran el manejo fluido del idioma inglés, tanto oral como escrito, y experiencia previa en el rubro hotelero o gastronómico. También valoran habilidades de comunicación, actitud positiva y compromiso con la excelencia en el servicio.

Las personas interesadas deben enviar su currículum actualizado al correo [email protected]

El hotel Park Hyatt Mendoza abrió una nueva convocatoria de trabajo. Foto: ALF PONCE / MDZ

Beneficios para los empleados

El Park Hyatt Mendoza ofrece múltiples beneficios a sus colaboradores, entre ellos:

  • Restaurante exclusivo para el personal.
  • Programa de descuentos en locales comerciales.
  • Descuentos en los outlets del hotel.
  • Servicio diario de lavandería.
  • Celebración de cumpleaños y fechas especiales.
  • Capacitaciones y certificaciones constantes.
  • Posibilidades de desarrollo profesional.
  • Sala de lactancia y espacios de bienestar.

Desde la empresa destacaron que se trata de una oportunidad para quienes disfrutan del trabajo en equipo y de brindar experiencias únicas en un entorno de lujo y hospitalidad internacional.

