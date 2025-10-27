Importante hotel de Mendoza ofrece trabajo y múltiples beneficios
Park Hyatt Mendoza lanzó una nueva búsqueda laboral para sumar personal a su equipo de trabajo. Ofrecen puestos eventuales y un amplio programa de beneficios.
El hotel de lujo Park Hyatt Mendoza abrió una nueva búsqueda laboral para sumar a su equipo de trabajo. La convocatoria está dirigida a personas con experiencia en hotelería o gastronomía, con un perfil proactivo y dominio del idioma inglés.
El puesto disponible es para mozo o moza eventual, con modalidad full time y turnos rotativos. Desde el hotel destacaron que buscan personas con vocación de servicio, carisma y orientación al detalle, capaces de brindar atención personalizada a huéspedes y clientes.
Requisitos para postularse en Park Hyatt Mendoza
Entre los principales requisitos figuran el manejo fluido del idioma inglés, tanto oral como escrito, y experiencia previa en el rubro hotelero o gastronómico. También valoran habilidades de comunicación, actitud positiva y compromiso con la excelencia en el servicio.
Las personas interesadas deben enviar su currículum actualizado al correo [email protected]
Beneficios para los empleados
El Park Hyatt Mendoza ofrece múltiples beneficios a sus colaboradores, entre ellos:
- Restaurante exclusivo para el personal.
- Programa de descuentos en locales comerciales.
- Descuentos en los outlets del hotel.
- Servicio diario de lavandería.
- Celebración de cumpleaños y fechas especiales.
- Capacitaciones y certificaciones constantes.
- Posibilidades de desarrollo profesional.
- Sala de lactancia y espacios de bienestar.
Desde la empresa destacaron que se trata de una oportunidad para quienes disfrutan del trabajo en equipo y de brindar experiencias únicas en un entorno de lujo y hospitalidad internacional.