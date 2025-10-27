Anses confirmó el calendario de noviembre: cuándo cobran jubilados, pensionados y AUH
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos para noviembre 2025, que incluye a jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Como todos los meses, el cronograma se divide según las prestaciones y terminaciones de DNI. Según la Resolución 1091/2024, el pago comenzará el 10 de noviembre, con quienes cobran pensiones no contributivas (PNC), jubilaciones mínimas y titulares de la AUH. Luego seguirán quienes superan el haber mínimo.
Además, en este mes Anses aplicará un aumento del 2,1% en todos los haberes, tanto para jubilaciones como para asignaciones familiares. De esta manera, el monto de la AUH pasará de $117.252 a $119.714, mientras que quienes cobran la jubilación mínima percibirán un total de $403.150,65, contando el bono refuerzo de $70.000.
Calendario de pagos de Anses
Vale la pena recordar que quienes quieran conocer su fecha exacta pueden ingresar a “Mi Anses” con su CUIL y clave, o verificar el calendario oficial publicado online.
Jubilados que cobran la mínima:
- DNI terminados en 0: 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre
- DNI terminados en 8: 20 de noviembre
- DNI terminados en 9: 21 de noviembre
Jubilados con haberes superiores al mínimo:
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar (SUAF):
- DNI terminados en 0: 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre
- DNI terminados en 8: 20 de noviembre
- DNI terminados en 9: 21 de noviembre