Anses confirmó el calendario de noviembre: cuándo cobran jubilados, pensionados y AUH

Anses publicó el calendario de pagos de noviembre con fechas actualizadas para jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH.

El calendario de pagos de Anses comenzará el 10 de noviembre. Foto: Archivo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos para noviembre 2025, que incluye a jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Como todos los meses, el cronograma se divide según las prestaciones y terminaciones de DNI. Según la Resolución 1091/2024, el pago comenzará el 10 de noviembre, con quienes cobran pensiones no contributivas (PNC), jubilaciones mínimas y titulares de la AUH. Luego seguirán quienes superan el haber mínimo.

Además, en este mes Anses aplicará un aumento del 2,1% en todos los haberes, tanto para jubilaciones como para asignaciones familiares. De esta manera, el monto de la AUH pasará de $117.252 a $119.714, mientras que quienes cobran la jubilación mínima percibirán un total de $403.150,65, contando el bono refuerzo de $70.000.

Créditos Anses Jubilados - Portada Jubilados, pensionados y titulares de la AUH podrán consultar sus fechas exactas en el sitio oficial de Anses. Foto: MDZ ANSES Calendario de pagos de Anses Vale la pena recordar que quienes quieran conocer su fecha exacta pueden ingresar a “Mi Anses” con su CUIL y clave, o verificar el calendario oficial publicado online.