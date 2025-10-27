Anses confirmó qué pasará con la Tarjeta Alimentar en noviembre tras las elecciones

El Gobierno, vía Anses, indicó la continuidad del beneficio de la Tarjeta Alimentar para noviembre de 2025.

Anses confirmó lo que ocurrirá con la Tarjeta Alimentar.

A pocos días de que inicie un nuevo mes y a horas de un arrasador triunfo oficialista en las elecciones legislativas, el Gobierno nacional ratificó que la Tarjeta Alimentar, el programa que brinda apoyo económico para la compra de alimentos, continuará vigente durante noviembre de 2025 a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La medida busca sostener la asistencia a familias con bajos ingresos, embarazadas y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), garantizando el acceso a productos esenciales.

Desde Anses informaron además que en noviembre se aplicarán aumentos en otras prestaciones sociales, como la AUH, las jubilaciones y las pensiones, en base al índice de inflación de septiembre. Sin embargo, en el caso de la Tarjeta Alimentar no se prevé un incremento adicional, sino la continuidad de los mismos montos vigentes.

Más personas podrán acceder a la Tarjeta Alimentar Foto: Archivo MDZ Más personas podrán acceder a la Tarjeta Alimentar de Anses. Cuáles son los valores de la Tarjeta Alimentar de Anses Los valores establecidos para noviembre son los siguientes: