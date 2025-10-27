Anses confirmó qué pasará con la Tarjeta Alimentar en noviembre tras las elecciones
El Gobierno, vía Anses, indicó la continuidad del beneficio de la Tarjeta Alimentar para noviembre de 2025.
A pocos días de que inicie un nuevo mes y a horas de un arrasador triunfo oficialista en las elecciones legislativas, el Gobierno nacional ratificó que la Tarjeta Alimentar, el programa que brinda apoyo económico para la compra de alimentos, continuará vigente durante noviembre de 2025 a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
La medida busca sostener la asistencia a familias con bajos ingresos, embarazadas y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), garantizando el acceso a productos esenciales.
Desde Anses informaron además que en noviembre se aplicarán aumentos en otras prestaciones sociales, como la AUH, las jubilaciones y las pensiones, en base al índice de inflación de septiembre. Sin embargo, en el caso de la Tarjeta Alimentar no se prevé un incremento adicional, sino la continuidad de los mismos montos vigentes.
Cuáles son los valores de la Tarjeta Alimentar de Anses
Los valores establecidos para noviembre son los siguientes:
-
Hogares con un hijo o mujeres embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo: $52.250.
Familias con dos hijos: $81.936.
Hogares con tres o más hijos: $108.062.
De esta forma, el programa seguirá funcionando sin cambios durante el próximo mes, con el objetivo de reforzar la seguridad alimentaria de los sectores más vulnerables del país.