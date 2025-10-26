Últimos pagos de Anses en octubre: a quiénes les corresponde cobrar este lunes 27

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) retoma el calendario de pagos este lunes con el pago a jubilados que superan la mínima.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este lunes 27 de octubre con el cronograma de pagos correspondiente al mes. En esta jornada, el organismo abona jubilaciones y pensiones con el aumento de octubre y el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben haberes inferiores al mínimo.

El calendario de pagos de Anses ya se encuentra en su tramo final. Este lunes cobran los jubilados y pensionados que superan la mínima y cuyos DNI terminan en 6 y 7. Mañana, martes 28, será el turno de los documentos finalizados en 8 y 9. Además, sigue vigente el pago para Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y Asignaciones de Pago Único, que se extiende hasta el 10 de noviembre.

Anses Anses otorgó un aumento del 1,88% para el mes de octubre. Shutterstock Aumento y montos actualizados de octubre En octubre, los haberes tuvieron un incremento del 1,88%, en línea con la inflación registrada por el Indec dos meses atrás. De esta manera, los jubilados que cobran la mínima perciben un total de $396.298,38, compuesto por $326.298,38 de haber más el bono de $70.000. En tanto, el haber máximo asciende a $2.114.561,49.

El bono extraordinario se mantiene como una medida clave para sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores ante la suba de precios. Desde Anses recordaron que este beneficio alcanza a quienes perciben hasta el haber mínimo, y se deposita junto al pago mensual habitual.