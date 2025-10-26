Presenta:

Últimos pagos de Anses en octubre: a quiénes les corresponde cobrar este lunes 27

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) retoma el calendario de pagos este lunes con el pago a jubilados que superan la mínima.

Anses finaliza esta semana con el calendario de pagos de octubre. Foto: Archivo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este lunes 27 de octubre con el cronograma de pagos correspondiente al mes. En esta jornada, el organismo abona jubilaciones y pensiones con el aumento de octubre y el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben haberes inferiores al mínimo.

El calendario de pagos de Anses ya se encuentra en su tramo final. Este lunes cobran los jubilados y pensionados que superan la mínima y cuyos DNI terminan en 6 y 7. Mañana, martes 28, será el turno de los documentos finalizados en 8 y 9. Además, sigue vigente el pago para Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y Asignaciones de Pago Único, que se extiende hasta el 10 de noviembre.

Aumento y montos actualizados de octubre

En octubre, los haberes tuvieron un incremento del 1,88%, en línea con la inflación registrada por el Indec dos meses atrás. De esta manera, los jubilados que cobran la mínima perciben un total de $396.298,38, compuesto por $326.298,38 de haber más el bono de $70.000. En tanto, el haber máximo asciende a $2.114.561,49.

El bono extraordinario se mantiene como una medida clave para sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores ante la suba de precios. Desde Anses recordaron que este beneficio alcanza a quienes perciben hasta el haber mínimo, y se deposita junto al pago mensual habitual.

Fechas de cobro vigentes

Jubilados y pensionados que superan la mínima:

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:

  • Todas las terminaciones de documento del 8 de octubre al 10 de noviembre

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento):

  • Todas las terminaciones de documento del 9 de octubre al 10 de noviembre

