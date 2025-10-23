Anses confirmó un aumento de la AUH y un "combo" clave para beneficiarios

La Anses anunció que, desde noviembre de 2025, se aplicará un incremento del 2,1 % a la AUH , de acuerdo con el ajuste previsto por inflación. Además, se recordó que junto a ese beneficio se pueden liquidar tres apoyos adicionales que, para algunas familias, elevan el monto total recibido más allá de los 750 mil pesos.

El aumento del 2,1 % corresponde al Índice de Precios al Consumidor de septiembre y se implementa conforme al decreto que regula la actualización de asignaciones familiares. Con ello se establecen los siguientes nuevos montos:

Del total, el 80 % se cobra mensualmente ($95.770,58), y el 20 % restante ($23.942,65) se percibe cuando se presenta la Libreta AUH.

Este ajuste beneficia a más de cuatro millones de niñas y niños en todo el país.

A la AUH se suman tres complementos que, combinados, conforman un paquete significativo para las familias:

La Anses termina de abonar esta semana los últimos pagos del mes según el cronograma por DNI. Foto: Anses

Tarjeta Alimentar: Para el mes de noviembre de 2025 los montos son:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

Este beneficio se acredita automáticamente y está destinado a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Complemento Leche del Plan 1000 Días: dirigido a embarazadas o niños de hasta 3 años, mantiene un valor mensual de $42.162.

Reintegro del 20 % retenido por presentación de la Libreta AUH: Quienes cumplieron con los requisitos (controles de salud, vacunación, escolaridad) durante el período marzo 2024-febrero 2025 pueden recuperar:

En zona general: hasta $188.069,40 para la AUH, y $612.401 para casos con discapacidad.

En zona austral: hasta $244.491,60 para AUH común, y $796.122,60 para discapacidad.

Cuando una familia con tres o más hijos acumula todos estos beneficios, el monto total puede superar los $750.000 en noviembre.

¿Quiénes acceden y cómo se debe tramitar?

Para recibir la AUH, el titular debe ser padre, madre o tutor, contar con residencia legal de al menos dos años en Argentina, y reunir ciertos requisitos: por ejemplo, tener un hijo menor de 18 años (o sin límite si tiene discapacidad), y acreditar escolaridad y vacunación.

Respecto a la Libreta AUH, su presentación se puede hacer:

Desde la plataforma “Mi ANSES”, con CUIL y clave, descargando el formulario, completándolo y subiéndolo.

En oficinas de ANSES, sin turno previo, entregando el formulario ya firmado.

A través de operativos móviles en barrios, escuelas o centros comunitarios.

El plazo para presentar la libreta correspondiente al periodo marzo 2024-febrero 2025 vence el 31 de diciembre de 2025; de no presentarse, el 20 % retenido no se declara ni se cobra, pero el 80 % continuo de la AUH se seguirá percibiendo.