Anses: cómo sacar la constancia de CUIL de forma fácil

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permite a cualquier persona obtener o consultar su Constancia de CUIL de manera gratuita y completamente online. El trámite se realiza desde el sitio oficial y no requiere turno previo.

La constancia del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) es un documento que vincula a cada ciudadano con la seguridad social y suele solicitarse para trámites laborales, bancarios o previsionales.

Cómo sacar la constancia de CUIL paso a paso Ingresar al sitio oficial de Anses: www.anses.gob.ar

En el menú principal, seleccionar la opción “Constancia de CUIL”.

Completar el formulario con los datos personales: nombre, apellido, tipo y número de documento, fecha de nacimiento y sexo.

Hacer clic en “Consultar”.

El sistema mostrará tu número de CUIL y permitirá descargar o imprimir la constancia en formato PDF. El trámite es completamente gratuito y no requiere turno. Además, tiene validez legal ya que cuenta con un código de verificación digital. El CUIL también puede obtenerse de forma presencial en una oficina de Anses.

Para qué sirve la constancia de CUIL La constancia de CUIL no solo confirma tu número de identificación ante la seguridad social, sino que también es necesaria para: