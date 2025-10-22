AUH: Anses activa un aumento automático a partir del 10 de noviembre

La Anses dará un nuevo aumento para los beneficiarios de la AUH a partir del 10 de noviembre, en el marco de la Ley de Movilidad.

La Anses confirmó el calendario de pagos de noviembre para titulares de la Asignación Universal por Hijo. Foto: Archivo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ( AUH) recibirán un aumento automático desde el 10 de noviembre, de acuerdo con la Ley de Movilidad que ajusta las prestaciones según la inflación informada por el Indec.

En esta oportunidad, el incremento corresponde al 2,1% del IPC de septiembre. De esta manera, el monto de la AUH pasará de $117.252 a $119.714. Sin embargo, hay que recordar que la Anses retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH, por lo que el monto en mano será de $95.772. En el caso de la AUH por discapacidad, el nuevo valor será de $311.809.

Otros beneficios automáticos para AUH Además del aumento, los titulares de la AUH siguen cobrando otros refuerzos automáticos que buscan ayudar a los sectores más vulnerables a cubrir la canasta básica familiar. Entre ellos se encuentran la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, que se acreditan junto al pago mensual de la AUH sin necesidad de realizar trámites adicionales. Los montos de la Prestación Alimentar actualmente son los siguientes: