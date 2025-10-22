Calendario de pagos de la Anses: cuáles son los pagos programados para este miércoles

Hoy arranca el pago a jubilados y pensionados que cobran más de un haber mínimo. Conocé las demás ayudas que la Anses paga hoy.

El calendario de pagos de la Anses indica que jubilados con DNI terminado en 0 y 1 cobran hoy.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanza con su calendario de pagos de octubre y este miércoles 22 de octubre marca el inicio del depósito para los jubilados y pensionados que cobran por encima del haber mínimo.

En esta jornada reciben sus haberes quienes tienen DNI terminados en 0 y 1. De esta forma, la Anses deja atrás el tramo destinado a jubilaciones mínimas y continúa con los pagos para el resto de los beneficiarios.

La Anses paga según la terminación del DNI Durante octubre, los haberes de jubilados y pensionados tuvieron un aumento del 1,87%, en línea con la inflación de agosto. Además, continúa vigente el bono extraordinario de $70.000, que se paga de manera proporcional en los casos en que el haber supera la mínima.

La Anses este viernes cierra el calendario de pagos de septiembre Foto: Analía Melnik/MDZ Con los aumentos aplicados en octubre, la Anses sigue acreditando haberes y refuerzos económicos para jubilados y beneficiarios de todo el país. Por otra parte, también se acreditan hoy las Asignaciones por Prenatal y Maternidad para las titulares con DNI terminados en 0 y 1, además de las Asignaciones de Pago Único —por nacimiento, adopción y matrimonio—, que permanecen activas hasta el 10 de noviembre.

El organismo previsional recordó que el calendario de pagos se extiende durante todo el mes, organizando los cobros según la terminación del documento de cada beneficiario, con el objetivo de garantizar un cronograma ordenado y sin demoras.