Pensiones No Contributivas: el nuevo monto que pagará Anses en noviembre con aumento y refuerzo

Anses confirmó el nuevo monto para Pensiones No Contributivas: se paga con aumento y bono en noviembre.

A partir de noviembre de 2025, las Pensiones No Contributivas(PNC) tendrán un nuevo monto, según lo confirmado por la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses). El ajuste responde al índice de inflación de septiembre, que fue del 2,08%, y se aplica a través de la fórmula de movilidad mensual. Además, se mantiene el bono de refuerzo para los beneficiarios.

Las personas que reciben la PNC por madres de siete hijos o más cobrarán un haber mensual de $333.085,39, en línea con el nuevo valor de la jubilación mínima. A ese monto se suma el bono de $70.000, lo que eleva el total a $403.085,39 para noviembre.

Las Pensiones No Contributivas están destinadas a personas en situación de vulnerabilidad que no cuentan con aportes previsionales. Incluyen tres grupos: madres de siete hijos o más, personas con discapacidad y adultos mayores sin cobertura. Aunque aún no está confirmado oficialmente, se espera que el calendario de pagos comience el 8 de noviembre, según la terminación del DNI.