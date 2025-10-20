Anses: qué se cobra hoy lunes 20 de octubre en Argentina

La Anses continúa con el calendario de pagos de octubre. Hoy cobran jubilados con DNI terminados en 8, además de beneficiarios de la AUH y la Asignación por Embarazo.

La Anses sigue este lunes 20 de octubre con el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones en todo el país.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) retoma este lunes 20 de octubre el calendario de pagos de octubre, tras el fin de semana. Durante la jornada, se acreditan haberes y asignaciones para distintos grupos de beneficiarios, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Estos son los pagos de Anses para este lunes Hoy cobran los jubilados y pensionados que perciben la mínima y tienen DNI terminados en 8. Los haberes llegan con el aumento del 1,87%, correspondiente a la inflación de agosto, y con el bono extraordinario de $70.000, que continúa vigente.

Con esta actualización, la jubilación mínima asciende a $326.266,36, mientras que el monto total a cobrar con el bono incluido es de $396.266,36. El refuerzo se abona de manera automática junto al haber mensual y también alcanza a quienes perciben la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

anses nuevo local torres procrear (10).JPG Según el cronograma oficial de la Anses, hoy cobran jubilados que perciben la mínima y titulares de programas sociales. ALF PONCE MERCADO / MDZ Además, este lunes cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminados en 8, y las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI finalizados en 6.

También continúan vigentes los pagos de las Asignaciones de Pago Único —por nacimiento, adopción y matrimonio— correspondientes a la primera quincena, que se extenderán hasta el 10 de noviembre.