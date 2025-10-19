Calendario de pagos Anses: quiénes cobran desde el lunes 20 y cuánto reciben

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) retoma los pagos este lunes con nuevos montos para el mes de octubre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) cumplió con gran parte del calendario de pagos de octubre. Esta semana se finaliza con el pago a jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y se comienza con jubilados y pensionados que perciben montos superiores.

Aumento de haberes en octubre Durante octubre, jubilados, pensionados y otros beneficiarios de Anses recibieron un incremento del 1,88%, en línea con la inflación registrada en agosto por el Indec. Este ajuste responde a la Ley de Movilidad Jubilatoria, que establece actualizaciones mensuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

anses Los jubilados y pensionados podrán consultar su fecha de cobro según la terminación del DNI. Shutterstock De esta manera, los jubilados que cobran la mínima perciben $396.298,38, compuesto por $326.298,38 de haber y $70.000 de bono. Quienes reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cobran $331.038,70, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) ascienden a $298.408,87.

En tanto, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) reciben $117.252 por menor, con un descuento del 20% que se retiene hasta la presentación de la Libreta obligatoria. Por su parte, la AUH con Discapacidad alcanza los $381.791 este mes.

Calendario de pagos: quiénes cobran este 20 de octubre Este 20 de octubre es el turno de los beneficiarios con DNI terminados en 8, mientras que aquellos con DNI terminados en 9 lo harán el 21 de octubre.