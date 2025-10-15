Anses sorprende con el monto de la jubilación mínima en noviembre

Tras la confirmación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), ya se conoce de cuánto será el aumento que aplicará la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) en noviembre para jubilaciones , pensiones y asignaciones.

Según los datos oficiales, la inflación fue de 2,1% el último mes, lo que definió el porcentaje de aumento para todos los haberes y beneficios sociales. Tal como preveían varias consultoras privadas, el dato superó la barrera del 2%.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará a ser de $333.150,65, mientras que el bono extraordinario de $70.000 se mantiene sin cambios. En consecuencia, quienes perciben la mínima cobrarán un total de $403.150,65 en noviembre.

El bono se paga completo a quienes cobran el haber mínimo y de manera proporcional para los haberes superiores, hasta alcanzar ese mismo tope.

También se actualizarán los montos de las pensiones no contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que quedará en $336.520,52 (compuesta por $266.520,52 de haber más el bono de $70.000).

El haber máximo ascenderá a $2.241.788,48, mientras que las madres de siete hijos que cobran la mínima percibirán el mismo total que los jubilados con haber básico: $403.150,65. En tanto, las PNC por invalidez o vejez llegarán a $233.205,46, y con el bono incluido, el monto total será de $303.205,46.

Si bien el Indec ya confirmó el dato de inflación de septiembre, Anses aún no publicó oficialmente los montos finales ni el calendario de pagos de noviembre, que se espera sea anunciado en los próximos días.