ARCA: paso a paso para pedir por primera vez la devolución de impuestos de Netflix y Spotify

ARCA permite gestionar el reintegro del 30% por consumos en plataformas como Netflix, Spotify y HBO, de forma online.

Plataformas como HBO, YouTube Premium y Disney+ también están alcanzadas por el beneficio de ARCA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) permite la posibilidad de que los contribuyentes soliciten la devolución del 30% de percepción aplicada sobre consumos en moneda extranjera. Este reintegro corresponde a los anticipos del Impuesto a las Ganancias y/o Bienes Personales, vigentes para quienes realizan pagos en dólares en turismo o suscripciones a plataformas del exterior.

El beneficio alcanza a servicios digitales como Netflix, Spotify, HBO/Max, YouTube Premium, Amazon Prime Video, entre otros, siempre que los cargos se facturen en moneda extranjera y se hayan aplicado las percepciones correspondientes.

Cómo hacer el trámite de reintegro paso a paso Para realizar el trámite, el usuario debe ingresar al portal oficial de ARCA con su CUIT y clave fiscal de nivel 2 o superior. Una vez dentro, debe verificar que tenga habilitado el servicio "Devolución de percepciones"; en caso contrario, puede activarlo desde la sección "Mis servicios".

Luego, se debe generar una nueva solicitud seleccionando el período fiscal (año y mes) correspondiente y marcar las percepciones que figuren en el sistema para su devolución. Finalmente, el contribuyente debe aceptar la declaración jurada y descargar el comprobante de presentación.

Si bien el procedimiento es sencillo y completamente online, las solicitudes solo pueden presentarse una vez al año, generalmente a comienzos del año siguiente al consumo. Además, los reintegros suelen demorar varios meses, ya que los pagos aprobados se efectúan entre septiembre y octubre, lo que genera un costo financiero por la inflación hasta su acreditación efectiva.