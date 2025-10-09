ARCA lanzó una nueva subasta de celulares iPhone: cómo participar

La Agencia de Regulación y Control Aduanero, más conocida como ARCA , programó dos subastas de celulares de última tecnlogía y vanguardia. Se trata de teléfonos iPhone de Apple que estarán disponibles para aquellos que participen del remate del organismo nacional.

La primera es una subasta de teléfonos iPhone 16 y 16 Pro Max que será el 30 de octubre , que fue anunciada hace semanas. Sin embargo, este jueves se conoció que habrá un nuevo remate una semana antes con celulares iPhone 15 en distintos lotes.

Los precios en los que inician las subastas de ARCA son realmente accesibles ya que son mucho menores de los que se ofrecen en el mercado actualmente.

En total, ARCA tiene previsto subastar 17 teléfonos iPhone 15 de 128 GB de color blanco y azul a un precio inicial que parte de los $450.000.

La subasta se realizará el día 23 de octubre a las 12:00 y hay tiempo para inscribirse hasta el 21 de octubre.

A su vez, el 30 de octubre se lanzará otra subasta aún más impactante de teléfonos iPhone. En total, se pondrán a disposición 119 teléfonos distribuidos en nueve lotes del modelo 16 y 16 Pro Max. El precio inicial parte de los $380.000.

Cómo participar de la subasta de ARCA

Para participar, los interesados deberán registrarse previamente como personas físicas o jurídicas en el sitio oficial de subastas del Banco Ciudad y realizar un depósito de garantía equivalente al 10 % del valor base del lote elegido.

Los celulares son los siguientes y se encuentran al precio publicado. Para acceder al listado completo podés hacer click acá.

El paso a paso es el siguiente:

Ingresar al portal de subastas del Banco Ciudad y registrarse como usuario.

Seleccionar el lote de interés y consultar las condiciones de venta.

Efectuar el depósito de garantía correspondiente.

Participar de la puja online el 30 de octubre dentro del horario establecido.

El proceso es completamente digital, y las ofertas pueden realizarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet.